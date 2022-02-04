Bakan Varank: Çalışan ve Üreten Gençler Programı’nda mali destek verilecek

ANKARA (DÜNYA) – Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında boş fabrika binalarının tahsislerinin başladığını ve 2022 içinde 175 fabrikanın üretime geçmesini beklediklerini açıkladı.

Kalkınma Ajansları Değerlendirme toplantısında konuşan Mustafa Varank, program kapsamında ayrıca 100 projeye 632 milyon TL destek sağlanacağını açıkladı. Carank, toplamda ilk etapta 65 bin istihdam beklediklerini kaydetti.

Kalkınma Ajanslarının bölgesel kalkınmanın bilgi noktası olduğunu kaydeden Varank, kuruluştan bu yana 24 binden fazla proje geliştirildiğini ve toplamda 15 milyar TL’nin üzerinde destek sağlandığını açıkladı.

Girişim sermayesi nitelikli projelere vurgu yapan Varank, “Malumunuz geçen yıl ülkemiz, çıkardığı 1 milyar dolar değerlemeye ulaşan unicornlarla ya da bizim tabirimizle turcornlarla tüm dünyada adından söz ettirdi. İşte bu amaçla geliştirdiğimiz girişim sermayesi uygulamalarının bir kısmına da yine kalkınma ajanslarımız öncülük ediyor. İstanbul’un küresel bir girişimcilik merkezi olması hedefiyle başlattığımız çalışmaları İstanbul’a özel kurguladığımız girişim sermayesi fonları ile taçlandırdık. Ankara’da daha tohum aşamasındaki girişimleri desteklemek üzere bir kitle fonlaması uygulaması başlattık. Bu inovatif uygulamaları siz değerli Yönetim Kurulu üyelerimizin destekleri ile potansiyel barındıran diğer bölgelerimize yaygınlaştırma niyetindeyiz.” diye konuştu.

Kalkınma Ajanslarını “bütçeyi bölüştürmek” yerine, büyük ölçekli ve odaklı, iklim değişikliğinin etkisinin giderilmesi, yıllara yayılan ve kendini idame ettirebilecek, il ve ilçelerin potansiyeline uygun, özel sektöre rakip olmayacak-rekabeti bozmayacak şekilde bütçe yönetmesini istedi. Bakan Varank, Bölgesel Gelişme Ulusal Strateji ve Bölge Planlarının da revize edileceğini açıkladı

İstihdam çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın KOSGEB’in Mikro ve Küçük İşletmelere yönelik hızlı destek programının ikinci fazını açıkladığını hatırlatan Varank, “Son 12 aydaki çalışan sayısını koruyup meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay boyunca istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira faizsiz destek veriyoruz. Aradan yaklaşık bir ay geçti. İstihdamı odağına alan bu programımız, yoğun ilgiyle karşılandı. Bugüne kadar 53 bin yeni istihdam için taahhüt aldık. Firmalara ödemelerini yapmaya başladık. Ama Cumhurbaşkanımız hedefi 75 bin yeni istihdam olarak koydu. Henüz başvuru yapmamış uygun işletmelere buradan tekrar sesleniyorum. Başvurular, 31 Mart’a kadar sürecek. Gelin siz de başvurunuzu yapın ve bu cazip destekten faydalanın.” diye konuştu.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de konuşmasında tasarlanan projelerin tüm aşamaları için iş birliği ve iletişimin önemine işaret ederek, toplantıda ajansların yeni ekonomi modeli çerçevesinde Türkiye'nin kalkınmasına sunacağı katkıların görüşüleceğini kaydetti. Bu arada, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK SAGE arasında “Kalkınma Ajansları Personel Performans Değerlendirme Sistemi” kurulmasına ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.