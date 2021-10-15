Bakan Varank, Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi'ni hizmete açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisi Açılışı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) İmza Töreni'ne katıldı.

Varank burada yaptığı konuşmada, Tokat'ın da değerli yatırımlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi. Varank, özellikle yeşil ve sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yatırımların kendilerini memnun ettiğini belirterek, Paris İklim Antlaşması'nın onaylanması, Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na uyumun bu yöndeki çalışmalar olduğunu anımsattı.

Yeşil kalkınmaya katkı sağlayacak "Çamurdan Elektrik Üretimi Tesisi"nin resmi açılışını gerçekleştirdiklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Yap-işlet-devret modeliyle 100 milyon liranın üzerinde yatırımla gerçekleşen bu tesis sayesinde, atık çamurundan elektrik üretilerek temiz enerji elde edilmiş olacak. Gazlaştırma ve doğrudan yakma teknolojisinin aynı tesis içinde bulunması bu projeyi Türkiye'de bir ilk konumuna getiriyor. Sadece bu tesisteki atık dönüşümü sayesinde yıllık 25 bin hanenin elektrik ihtiyacı karşılanacak. Böylelikle tesisin ülke ekonomisine katkısı 45 milyon lirayı bulacak. Tabii bütün bu faydaların yanında geleceğimizin teminatı gençlerimize temiz bir dünya bırakma yolunda atılmış değerli adımlardan birisi olacak."

Varank, Tokat'ın kültürü, verimli toprakları, doğal kaynakları ve nitelikli insan kaynağıyla büyük bir potansiyele sahip olduğuna dikkati çekerek, kalkınma ajansı vasıtasıyla ildeki gelişmeye açık alanları tespit ettiklerini ve yenilikçi projelerle bunları ekonomiye kazandırdıklarını anlattı.

Bu çalışmalar sonucu tamamlanan 7 projenin açılışını, 1 projenin temel atmasını ve 2 projenin de imza törenini gerçekleştirdiklerini söyleyen Varank, "Turizm, kültür ve istihdam konuları başta olmak üzere birçok önemli konuda gelişimi hedefleyen bu projelerle ilimizin hak ettiği refaha kavuşması daha da hızlanacak." dedi.