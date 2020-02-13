Bakan Varank: Çin’den sipariş kaymaları olabilir

13 Şubat 2020

Canan SAKARYA

ANKARA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çin’de yaşanan Koronavirüs sonrasında yurtdışındaki firmaların Çin’e alternatif olarak Türkiye’deki üreticilerle yoğun bir şekilde iletişime geçmeye başladıklarını belirterek, özellikle tekstil sektöründe Çin’den sipariş kaymalarının olabileceğini açıkladı.

Çin’in alternatifi bir üretim üssü olan Türkiye’nin virüsten pozitif olarak etkileneceğini belirten Varank, “İhracat yapan firmalarımız da son bir kaç haftadır görüşüyoruz onların da bize söyledikleri, yurtdışındaki firmalar Çin’e alternatif tedarikçi olarak yoğun bir şekilde Türkiye’deki üreticilerle iletişme geçmeye başlamışlar. Biz elbette ülkelerin bu tip sıkıntılar yaşamasını istemeyiz ama devam eden bir ekonomik süreç var, bize bir görev düşerse Türkiye’de bunun altında kalkabilecek durumdadır” dedi. TBMM’de gazetecilerle bir araya gelen Varank, “Dün tekstilcilerle beraberdim tekstilciler şu anda sipariş kaydırmak için kendilerinden iletişime geçildiğinden bahsettiler Türkiye hemen hemen her sektörde sipariş yapabilen bir ülke diğer ülkelere alternatif olabilecek şekilde kapasite artırabilecek durumdayız” dedi.

Yerli otomobil için Almanya’dan bayilik talebi geldi

Ortak Girişim Grubunun yerli otomobil fabrikasının kurulması için Gemlik’te verilen arazide çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Varank, bu yılın ilk yarısında temelin atılacağını ve marka lansmanı çalışmalarında son noktanın konulacağını anlattı. Yerli otomobile yoğun bir talep geldiğini anlatan Varank,”Şu an en az 10 ülkeden bayilikle ilgili benimle irtibata geçtiler şirketle irtibata geçilenleri saymıyorum bile büyük bir ilgi var “ dedi.

Körfez ülkeleri ile Orta Asya ülkelerinden bayilik talepleri geldiğini anlatan Varank, Almanya’dan da bayilik talepleri olduğunu söyledi. Varank, “Almanya’dan bayilik yapmak isteyenler var. Orada Türkiye ile irtibatı olan iş çevrelerinin kurduğu STK’ların temsilcileri hemen bayilik anlaşması imzalamaya hazırlar. “Almanya’da zaten 4 milyon vatandaşımız var bu aracı Almanya’da görmek istiyorlar, Alman dostlarımızda siz bir araba yapmışsınız burada satılır mı diye bize soruyorlar’ diye talepleri bize aktarıyorlar.”