Bakan Varank: Dünya F-35'leri değil İHA'larımızı konuşacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın da katılımıyla ATO Congresium'da gerçekleştirilen Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nın açılış töreninde konuştu.

Mobilite araçları, akıllı yaşam ve sağlık, dijital dönüşüm, yapay zeka ve 5G başlıklarında yol haritalarının tamamlanmak üzere olduğunu belirten Varank, "Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi ile birlikte hazırladığımız, 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejimizin detaylarını yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacağız." dedi.

2021’de ilk çağrının 'mobilite' sektörüne yönelik açıldığını hatırlatan Varank, "Yoğun ilgi sebebiyle çağrı başvuru tarihini 22 Haziran’a uzattık. 2021’de ayrıca ‘Üretimde Yapısal Dönüşüm’, ‘Sağlık ve Kimya Ürünleri’ ile ‘Dijital Dönüşüm’ çağrılara çıkacağız. Verimliği her alanda artıracak, ileri teknoloji üretimini yükseltecek destekleri vermeye devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

"Dünya Türkiye’nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak"

Bakan Varank, "Şu anda dünyada Türkiye’nin geliştirdiği insansız hava araçları teknolojileri konuşuluyor. Bana sürekli F-35 Programı ile düşüncelerim soruluyor. F-35 gerçekten başarılı bir uçak ama biz bunun muadilini TUSAŞ ile birlikte Milli Muharip Uçak projesiyle geliştiriyoruz. Ama bunun ötesinde Türkiye şu anda savaşan İHA teknolojisine yatırım yapan birkaç ülkeden biri. İnşallah biz savaşan İHA'larımızı piyasaya çıkardığımızda emin olun dünya F-35’leri değil Türkiye’nin geliştirdiği savaşan İHA'ları konuşacak" ifadelerini kullandı.