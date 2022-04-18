Bakan Varank, ileri teknoloji fabrikası açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yozgat'a yapılan ve sinyalizasyon sistemler üretecek ileri teknoloji fabrikasını açtı.

Varank, 16 milyon liralık yatırımla kurulan Northtech'in, 160 milyon euroluk bir ithalatın önüne geçtiğini belirterek, "Öncelikle ithalatın önünü kesmeye çalışan firmamız yakın zamanda ihracata yönelecek." dedi.

Yozgat'ın son dönemde özellikle sanayide büyük atılımlar gerçekleştirdiğine işaret eden Varank, ilin OSB sayısının son 19 yıldaki yatırımlarla 4'e çıktığını, OSB'lerde üretime geçen parsellerde 3 binin üzerinde kişinin istihdam edildiğini ve tüm parsellerde üretime başlanmasıyla bu rakamın 9 bine çıkacağını söyledi.

Yatırıma ilişkin bilgi veren Varank, şöyle konuştu:

"16 milyon liralık yatırımla kurulan bu fabrika 80 kişiye istihdam sağlıyor. Bu yenilikçi üretim tesisi sayesinde sinyalizasyon sistemleri, elektromekanik sistemleri, akıllı trafik sistemleri, yolcu bilgilendirme sistemleri ve tıbbi cihaz gibi yüksek teknolojili ürünlerin üretimi Yozgat'ta gerçekleştiriliyor. Northtech kurulduğundan beri demir yolu sinyalizasyon ekipmanları üreterek şu ana kadar daha önce yurt dışından ithal ettiğimiz yaklaşık 160 milyon euroluk ürünün Türkiye'de üretilmesini sağladı. Dolayısıyla Dövizin yurt dışına geçmesinin önüne geçmiş oldu. Öncelikle ithalatın önünü kesmeye çalışan firmamız yakın zamanda ihracata yönelecek. Böylelikle cari dengeye katkı sağlayacak."

Her ile değer verdiklerini belirten Varank, "Yozgat'a yatırım yapmaya devam ediyoruz. Orta Anadolu Kalkınma Ajansımız aracılığıyla Yozgat’taki 155 projeye yaklaşık 112 milyon lira destek sağladık. Yine KOP Bölge Kalkınma İdaremizle 198 projeye yaklaşık 170 milyon liralık kaynak aktarıldı." diye konuştu.