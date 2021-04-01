Bakan Varank: İmalat sanayine verdiğimiz destekler karşılık buluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile imalat sanayine verdikleri destek ve teşviklerin karşılık bulduğunu belirtti.

Mart ayında sanayi sicil bilgi sistemine yeni kaydolan işletme sayısının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30 artışla bin 703 olduğunu açıklayan Varank, "Ekonomimizin rotasını yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmakta kararlıyız." ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası Satın Alma Yöneticileri Endeksi'nin ise (İmalat PMI) Mart ayında bir önceki aya göre 0,9 puan artış ile 52,6 düzeyinde gerçekleştiğini bildiren Varank, "Böylelikle PMI endeksi üst üste 10 aydır 50'in üzerindeki pozitif eşik değerini korumayı başardı. Üreterek büyümeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.