Bakan Varank: "Kurda istikrarı yakaladık"

09 Kasım 2019

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz." dedi.

Bakan Varank, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda yapılan "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" istişare ve değerlendirme toplantısında, sanayici ve iş adamlarıyla bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında, Malatya'da dünyanın ilk lisanslı kuru kayısı deposunu kurduklarını belirten Varank, 13 milyon avroluk bu yatırımın kuru kayısıda avantaj sağlayacağını söyledi.

Bakanlık olarak, sanayinin nabzını tutmayı, sanayicinin karşılaştığı risk ve fırsatları bire bir değerlendirmeyi ve yapıcı çözüm önerileri getirmeyi en temel öncelikleri arasına aldıklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bundan sonra da böyle devam edecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte reel sektörü ve imalat sektörünü ilgilendiren hususlar bakanlığımızın şemsiyesi altına toplandı. Fikirden ürüne varıncaya dek her aşamayla ilgili desteklerimiz var. Üretimi, yatırımı ve istihdamı teşvik etmek adına, imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Geçtiğimiz aylarda 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizi açıkladık. İddialı ama bir o kadar da gerçekçi hedefler koyduk. Türkiye, küresel ekonomide daha üst basamaklara çıkmayı elbette hak ediyor. Bunu başarabilecek sanayi altyapısına, girişimcilik ruhuna ve insan gücüne sahibiz. Daha güçlü bir Türkiye için katma değerli üretim ve teknoloji liderliğinde bir rotayı hep beraber takip edeceğiz. Bu yolda Milli Teknoloji Hamlesi yönümüzü belirleyecek. Yüksek teknoloji ve inovasyon, dijital dönüşüm, girişimcilik, beşeri sermaye ve altyapı alanlarında atacağımız somut adımlarla hedeflerimize teker teker ulaşacağız."

"Ülkemizi kritik teknolojilerde ve yüksek katma değerli ürünlerde vazgeçilmez bir küresel oyuncu yapmanın derdindeyiz." diyen Varank, bu sürecin başarısında sanayici ve iş adamlarının desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

Bakan Varank, sanayicilerin yatırıma, üretime ve istihdama çok daha güçlü bir şekilde asılmaları gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomik bağımsızlığımızın yolu da aslında buradan geçiyor. Reel sektörümüzü üretime teşvik etmek için daha önce uygulanmamış benzersiz politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı bunlardan biri. Programla birlikte, yüksek katma değerli ürünlerin, yerli imkan ve kabiliyetlerle üretilmesini amaçlıyoruz. Bunun için odak sektörleri, bu sektörlerdeki öncelikli ürünleri belirledik. Program dahilinde, hem alıcıyı hem de üreticiyi aynı anda teşvik ederek, tüm desteklerimizi bütüncül bir anlayışla yöneteceğiz. Stratejik ya da proje bazlı yatırım teşviklerimiz girişimcilerin hizmetinde olacak. Pilot uygulama olarak makine sektörüyle başladık. Başvuruları 22 Kasım'a kadar almaya devam edeceğiz. Sonraki aşamada diğer öncelikli sektörler ve ürün grupları için de çağrılara çıkacağız. Oldukça heyecan verici bu programın gelin sizler de bir parçası olun, başvurunuzu yapın."

"Kurda istikrarı yakaladık"

Bakan Varank, sanayici ve iş adamlarının hem ülke ekonomisine hem de kendi potansiyellerine daha güçlü bir şekilde güvenmeleri gerektiğini vurgulayarak, "Makroekonomik verilere baktığımızda, faizler ve enflasyon düşüyor, kurda istikrarı yakaladık. İmalat sanayinde kapasite kullanım oranları artıyor. Bankalar reel sektöre kredi verme konusunda daha hazır. İçerdeki bu ortam, yurt dışına da yansımış durumda. Uluslararası kuruluşlar ülkemiz hakkındaki büyüme tahminlerini tek tek yukarı yönlü revize ediyorlar. Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı Endeksi'nde üst üste 2 senedir üst sıralara doğru tırmanıyoruz. Ekonomimiz günden güne inşallah sizlerin de yatırım iştahıyla daha da güçlenecek. Bu noktada Malatya'dan da beklentimiz çok büyük." dedi.

"Malatya Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin parlayan yıldızı"

Malatya'nın Doğu Anadolu Bölgesi'nde sanayinin parlayan yıldızı olduğunu dile getiren Varank, kentin gıda, tekstil, makine, yapı ürünleri ve mobilya imalatında güçlü kapasiteye sahip olduğunu, kent ihracatının yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 arttığını söyledi.

Varank, Malatya'nın, neredeyse her sektörde ihracat yapılabilen bir sanayi altyapısı bulunduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Tabii bu altyapının gelişmesinde sunduğumuz desteklerin de büyük katkısı olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bugüne kadar Malatya'da 7 milyar liralık sabit yatırımı teşvik edip, 24 bin vatandaşımızın istihdam edilmesini sağladık. Girişimcilik, Ar-Ge ve finansman gibi alanlarda 6 bine yakın KOBİ, KOSGEB'ten faydalanıyor. KOSGEB'in girişimcilik destek programlarından yararlanan ya da yararlanmak isteyen girişimcilerimiz için 50 bin lira üst limitli yeni bir kredi programını yakın zamanda başlattık. Buna göre, 50 bin liraya kadar aldığınız kredinin 10 puanlık finansman maliyetini KOSGEB karşılayacak. Böylelikle, işletme sermayenize ek bir katkı sağlayacağız. Bu programa başvurular sürekli açık, Malatyalı girişimcilerimizin bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelerini temenni ediyorum."

Varank, Malatya'nın inovasyon alanında da önemli adımlar attığını, bakanlıklarınca desteklenen teknoparkta doluluk oranının yüzde 95 olduğunu dile getirdi.

Kentin tekstil ve makine alanında inovatif çözümlere odaklanmış Ar-Ge merkezlerine ev sahipliği yaptığını söyleyen Varank, "Çok hızlı bir teknolojik dönüşüm çağından geçiyoruz. Özellikle imalat sanayindeki işletmelerimizin buna hazırlıklı olması gerekiyor. Kayısının el değmeden işlenip paketlendiği, kükürtlemeden kurutmaya tüm süreçlerinin bir arada yapılabileceği Model Kayısı Fabrikası Projesi'ni de hayata geçireceğiz. Fizibilite çalışmaları tamamlandıktan sonra bu projelerle ilgili ilimize yaklaşık 10 milyon liralık kaynak aktarmayı planlıyoruz." dedi.

"Pek çok artılarımız var"

Varank, Türkiye'nin ciddi potansiyele sahip olduğunu belirterek, "Bizi diğer ülkelerden ayıran pek çok artılarımız var. Genç ve eğitimli nüfusumuz, değişime ayak uydurabilen sanayimiz ve eşsiz coğrafyamız bunlardan sadece birkaçı. Sizlerin tüm bu artıları en iyi şekilde değerlendireceğine olan inancım tam. Memleketimizi aydınlık bir gelecek bekliyor. İnşallah hep birlikte Türkiye'yi daha ileriye, hak ettiği yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Katılımcılardan, sanayi sicil sistemine kayıt olmaları ve işletme cetvellerini her yıl bakanlığa eksiksiz bir şekilde iletmelerini isteyen Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Bu sizlere ciddi avantajlar getiren bir uygulama. Sisteme girmenizle birlikte KDV tecil-terkin işlemlerinden faydalanıyorsunuz. TRT payı ödemiyorsunuz. Yerli malı belgesi almak için de sanayi sicil sistemine kayıt olmak mecburiyeti var. Yerli malı belgeniz olduğunda kamu ihalelerinde yerli lehine yüzde 15 fiyat avantajından faydalanmak mümkün oluyor. Dolayısıyla eğer aranızda sisteme girmemiş olanlar ya da güncelleme yapmamış olanlar varsa, ellerini çabuk tutsunlar."

Toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.