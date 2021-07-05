Bakan Varank: Öncü göstergeler çok daha yüksek bir büyümeye işaret ediyor

Trakya Kalkınma Ajansı tarafından restorasyonu gerçekleştirilen Edirne Valiliğince müze haline getirilen Edirne Necmi İğe Evi Etnografya Müzesi'nin açılışında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, öncü göstergelerin 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ettiğini söyledi.

COVID-19 salgının tüm dünyadaki ekonomik sistemi alt üst ettiğini belirten Bakan Varank, şöyle konuştu: "Türkiye olarak, sağlık ve ekonomi arasında iyi bir denge kurarak etkili politikalar uyguladık. Bu sayede, dünya ekonomisinde ciddi daralmalar yaşanırken Türkiye ekonomisi pandemi yılında dahi büyümeyi başardı. 2021’in ilk çeyreğine baktığımızdaysa yüzde 7 gibi ciddi bir büyüme performansı görüyoruz. Öncü göstergeler 2021’in ikinci çeyreğinde çok daha yüksek bir büyümenin gerçekleşeceğine işaret ediyor. İSO Satın Alma Yöneticileri Endeksi haziran ayında 2 puan artarak, tekrar eşik değerin üzerinde 51,3 seviyesine yükseldi. Büyümenin, sanayi sektörümüzün liderliğinde üretim, istihdam ve ihracat odaklı geliştiğini görmek bizi ayrıca memnun ediyor. Bakınız haziran ayında ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artarak 19,8 milyar dolar oldu. Yılın ilk 6 ayındaki toplam ihracatımız ise yüzde 40‘lık bir artış ile 105 milyar dolara ulaştı. Bu rakamlar Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatları olarak kayıtlara geçti." şeklinde konuştu.

"Teknolojili ürün ihracatındaki artış sevindirici"

Sevindirici olan bir diğer hususun da yüksek ve orta yüksek teknolojili ürün ihracatındaki artış olduğuna işaret eden Bakan Varank, "Mayıs ayında bu iki ürün grubunda yüzde 60’lara varan bir artış yaşandı ki bu durum sağlıklı ve katma değerli bir ekonomik toparlanmanın göstergesi. Tabii ülkemizin bu başarılı performansında her bir ilimizin çok önemli rolü ve katkısı bulunuyor. Bakanlığımız uhdesinde yürütülen bölgesel kalkınma politikalarımızda biz, illerimizi ve bölgelerimizi ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz." şeklinde konuştu.