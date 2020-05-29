Bakan Varank: Otomotivde ana fabrikaların tamamı üretime döndü

29 Mayıs 2020

ANKARA (DÜNYA)



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Adana İstişare ve Değerlendirme toplantısında konuşuyor: Bakan Varank’ın konuşmasından bazı başlıklar şöyle:

Mayıs başından itibarense, iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı.

Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor. Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istiyoruz.

Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte; Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam bir dönüş yapabilir.

Ertelenen talebi karşılamak için sanayi hazır olmalı

Şu an pek çok ülke talebini erteliyor. Salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talep yeniden harekete geçecek. Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı. Bu noktada biz Bakanlık olarak üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz.

Değer zinciri değişebilir

Bununla birlikte salgın, üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın taşıdığı riskleri de ortaya çıkardı. Çok uluslu şirketler, kendilerine yeni bölgesel merkezler, güvenilir üretim ortakları aramaya başladı. Türk sanayisi bu arayışa en iyi cevabı verecek niteliklerin hepsine fazlasıyla sahip. Ufuktaki bu fırsatı da, izleyeceğimiz aktif politikalarla, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz.