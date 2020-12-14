Bakan Varank: Sanayi üretimi önümüzdeki dönemlerde yavaşlayabilir

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama beklediğini açıkladı. Twitter hesabından bugün açıklanan sanayi üretim rakamlarını değerlendiren Varank, şu ifadeleri kullandı:



"Sanayi üretimi ekimde piyasa beklentilerinin üzerinde yıllık %10,2 arttı. Ekim verisi açıklanan ülkeler arasında en güçlü görünüm ülkemize ait. Önümüzdeki dönemde kredi artış hızındaki düşüş ve salgının 2. dalgası nedeniyle sanayi üretiminde bir miktar yavaşlama bekliyoruz.



Hedefimiz çok net: sanayide teknolojik ve dijital dönüşümü hızlandırarak katma değerli üretimi yaygınlaştırmak. Bu hedeflere ulaşmak içine ekonomi yönetiminde güçlü koordinasyon ile öngörülebilirliği daha da iyileştirerek finansal istikrarı güçlendireceğiz."