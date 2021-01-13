Bakan Varank: Sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk

Twitter hesabı üzerinden 2020 yılı Kasım ayına ilişkin sanayi üretimi verilerini değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaşanan tüm zorluklara rağmen sanayi üretiminin yıllık yüzde 11, aylık ise yüzde 1,3 artışla, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleştiğini aktardı. Varank, "Kasım döneminde sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Hedefimiz üretimdeki bu seyri 2021'de de sürdürebilmek." ifadelerini kullandı.

"Yatırım iştahının devam edeceğine işaret ediyor"

Türkiye'nin, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre Kasım 2020 itibarıyla Ocak 2018'den bugüne en yüksek yıllık değişim oranına ulaştığına dikkat çeken Varank, şunları kaydetti: "Sanayi üretimindeki yükselişi sürükleyen en önemli faktörlerden birinin aylık yüzde 13,7'lik artışla yüksek teknoloji ürünlerinin olması oldukça önemli. Son dönemde başlattığımız yüksek teknoloji yatırım hamleleriyle, bu artışı kalıcı hale getirmek temel önceliğimiz. Sağlıklı, sürdürülebilir ve kalıcı büyüme için yüksek katma değerli üretimi desteklemeye devam edeceğiz."

Pandemi sürecinde global talep artışı yaşanan dayanaklı tüketim mallarının üretiminin, kasım ayında yıllık yüzde 22,2 artarak ihracata da ciddi bir katkı sağladığını vurgulayan Varank, sermaye malları üretiminde bir önceki aya göre yaşanan yüzde 3,6'lık güçlü artışın, yatırım iştahının gelecek dönemde de devam edeceğine işaret ettiğini bildirdi.

"2021 Türkiye için sıçrama yılı olacak"

Sanayi sektöründeki çeşitlendirme ve olağanüstü durumlara adaptasyon kabiliyetinin Türkiye'yi diğer ülkelerden olumlu yönde ayrıştırdığını belirten Bakan Varank, şunları ifade etti: "Tüm dünyada ekonomilerin tarihi daralmalar yaşadığı bir dönemde sanayimizin salgına rağmen gösterdiği bu başarı takdire şayandır. Büyümenin öncü göstergelerinden olan Sanayi Üretim Endeksi'nde ekim ve kasım aylarında gerçekleşen artış yılın son çeyreğini güçlü, 2020 yılını ise pandemi şartlarına rağmen pozitif büyümeyle tamamlayacağımıza işaret ediyor. Ekonomi yönetimi olarak tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde hayata geçirmeye hazırlandığımız hukuk ve ekonomi alanındaki reformlar ve aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişmelerle 2021 inşallah Türkiye için bir sıçrama yılı olacak."

Varank'ın paylaşımında yer verdiği grafiğe göre, kasım ayında sanayi üretiminin yıllık değişiminde yüzde 17,9 ile Singapur ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi yüzde 11 ile Türkiye, yüzde 7 ile Çin, yüzde 4,5 ile Arjantin ve yüzde 2,8 ile Brezilya takip etti.