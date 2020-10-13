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Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." dedi.

Bakan Varank: Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretim endeksi rakamlarına ilişkin "Ağustos sanayi üretimi yıllık yüzde 10,4 artarak, Ocak 2018'den bu yana en yüksek performansı yakaladı." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Varank, "Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. Canlanma 3. çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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