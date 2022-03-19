Bakan Varank: Siyasi liderlik, beraberinde ekonomik istikrarı da getirecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nasıl 2008 krizinden güçlenerek çıktıysak, buradan da alnımızın akıyla çıkacağız. Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin​​​​​​​." dedi.

Bakan Varank, Çorum Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) 25 fabrika ile 4 projenin toplu açılış töreninde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hizmet siyasetine durmaksızın devam ettiklerini söyledi.

"Birileri gibi daha ortada dikili ağacı yokken sadece boş laf üretenlerden" olmadıklarını anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Tam aksine, saymakla bitmeyen eserlerimizle huzurunuza geliyoruz. Ayinesi iştir bir kişinin lafa bakılmaz. İşte sadece bu hafta yaptıklarımız bile bu milletle olan gönül bağımızın en güçlü göstergesi. Mesela perşembe günü Microsoft Türkiye Ar-Ge Merkezi'ni İstanbul'da açtık. Ülkemizin hızla gelişen Ar-Ge ve inovasyon ekosistemine çok güçlü bir aktör daha kazandırdık. Devamında dün, dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü Cumhurbaşkanımızla açtık ve Asya ile Avrupa'yı bir kez daha birleştirdik. Çanakkale destanının nişanesi olacak bu devasa yatırım, aynı zamanda cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına da ışık tutacak inşallah."

Asya ile Avrupa'yı birleştirmenin Roma İmparatorluğu'ndan beri bu coğrafyadaki medeniyetlerin hep gündeminde olduğuna işaret eden Varank, "Osmanlı padişahları buna dönük projeler gerçekleştirdi ama Türkiye'de ilk defa Boğaz Köprüsü 1970 yılında yapıldı, Demirel'e nasip oldu." dedi.

Varank, "Daha sonra rahmetli Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yaptı, Asya ve Avrupa'yı bir kez daha birleştirdi ama bugüne geldiğimizde sayın Cumhurbaşkanımız dört kez Asya ile Avrupa'yı birleştirdi. Avrasya Tüneli, Marmaray, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve şimdi de 1915 Çanakkale Köprüsü ile. Emin olun, bir siyasetçinin başarılarını saymaya başlasak, 'Dört kez Asya ile Avrupa'yı bir siyasetçi birleştirebilir mi?' diye sorsalardı, herhalde hiçbiriniz inanmazdı ama bunları artık görebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Çanakkale Köprüsü ile artık Avrupa'ya malını satmak çok daha kolay"

Bakan Varank, 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili eleştirilere değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün video gündeme geldi. Bir tanesi televizyonda diyor ki, 'Bu AK Parti ancak eser siyaseti yapabiliyor. Çanakkale Köprüsü'nü de 'Çanakkale destanının artık Atatürk ile değil, köprüyle anılmasını istedikleri için inşa ettiler' diyor. Yani bu kadar sığ, bu kadar küçük bir bakış açısı bu muhalefette nasıl oluyor, anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Aynı kişi diyor ki, 'İstanbulluların tek derdi İzmir'e hızlı gitmek değil'. Zannediyor ki biz Çanakkale Köprüsü'nü sadece insanlar İstanbul'dan İzmir'e gitsin diye yaptık. Bilmiyor ki şu anda Çanakkale'de, Balıkesir'de, o bölgede sanayi parsellerinin tamamı dolmuş durumda. Şu anda harıl harıl insanlar oralarda yatırım yapmak için yer arıyor. Neden? Çünkü Çanakkale Köprüsü ile artık Avrupa'ya malını satmak çok daha kolay. O köprülerden sadece insanlar geçmiyor. Aslında ekonominin can damarlarını siz bu yollarla, köprülerle inşa etmiş oluyorsunuz."

Çorum ve Amasya'da yeni yatırımlara devam ettiklerini dile getiren Varank, "Merzifon'da üretim ve istihdamın dinamosu olacak 20 fabrikanın açılışını yaptık. Şimdi de Çorum'da 320 milyon lira yatırım tutarına sahip 25 fabrikanın açılışını gerçekleştiriyoruz. Makineden tekstile, gıdadan yapı elemanlarına kadar birçok alanda üretim yapan bu fabrikalar 650 kişiye istihdam sağlıyor." diye konuştu.

Bakanlık olarak bir yandan yatırımcıları desteklerken diğer yandan önemli projelere imza attıklarını vurgulayan Varank, şöyle devam etti:

"Bu fabrikaların hemen hepsi bakanlığımızdan teşvik belgesi alarak kuruldu. Bu belgeler sayesinde cazip avantajlardan yararlandılar. Çorum'a ve ülkemize yaptıkları katma değeri düşününce bu desteği sonuna kadar hak ettikleri de bir gerçek. Helalühoş olsun. Bu teşviklerin yanında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız da sağladığı desteklerle bütçeleri toplamı 8 milyon lirayı aşan 4 önemli projeyi ilimize kazandırdı. Bugün ayrıca o projelerin de resmi açılışını yapıyoruz. Çorum Belediyesi ile hayata geçirdiğimiz Çoruminia, Veli Paşa Hanı ve Çatak Tabiat Parkı projeleri sayesinde turizminin gelişmesine katkı sağlıyoruz. Yine SOGEP kapsamında desteklediğimiz 'Güçlü Kadın Güçlü Gençlik Projesi' ile istihdam atölyeleri kuruyoruz. Böylece sanayiye kalifiye iş gücü yetiştirirken, kadın istihdamını da artırıyoruz."

Bakan Varank, tüm dünya ekonomilerinin zor sınavlara tabi tutulduğu tarihi zamanlardan geçildiğinin altını çizerek, "Savunma sanayisi başta olmak üzere her alanda dışarıya olan ekonomik ve teknolojik bağımlılığımızı azaltacak atılımlar yaptık. Bu zor süreçler de bize, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Milli Teknoloji Hamlesi vizyonunun ne kadar doğru ve yerinde bir strateji olduğunu gösterdi." dedi.

Benzer bir durumun sağlık sektöründe yaşandığını, Türkiye'nin devreye aldıkları hastaneler sayesinde salgın sürecinde sağlık sistemi dimdik ayakta kalan ülkelerden olduğunu dile getiren Varank, sağlık sistemindekine benzer istikrarlı duruşun şimdi de ekonomi alanında görüldüğünü vurguladı.

Bakan Varank, "Etrafındaki ateş çemberine rağmen ülkemiz hamdolsun ciddi atılım içinde. Ekonomimiz 2021'in son çeyreğinde yüzde 9,1, yıl genelinde ise yüzde 11 büyüdü. Bu rakamlarla G-20 ve AB ülkeleri arasında ilk sırada yerimizi aldık. Geçen yılki ihracatımız da cumhuriyet tarihi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Yine istihdamda büyük başarılara imza attık. 2021 yılındaki istihdamda bir önceki yıla göre yaklaşık 3 milyon 200 bin kişilik artış oldu. Bu artışla işsizlik oranı da yüzde 11,3'e geriledi." diye konuştu.

Ekonomide yaşanan güzel gelişmelerin enflasyonda yaşanan olumsuzlukları görmezden geldikleri anlamına gelmediğini belirten Varank, "Enflasyon sorunu elbette bizim de canımızı acıtıyor ama emin olun bu sorunun çok büyük kısmı küresel piyasalardaki dalgalanmalardan kaynaklanıyor. Ben şahsen bunu bir doğum sancısına benzetiyorum, ya da şafak vaktinden önceki karanlığa. İnşallah yakın zamanda enflasyonu da kontrol altına alarak ülkemizi 2023 hedeflerine çok daha hızlı ulaştıracağız. Bunu zamanında yaptık, yine yapacağımızdan şüpheniz olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelimizle büyük ve güçlü Türkiye'yi hep birlikte oluşturacağız." açıklamasını yaptı.

"Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak ortaya çıkıyor"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gösterdiği liderlikle Türkiye'nin uluslararası konumunun çok daha güçlendiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Dört bir yanımız ateş çemberi iken Türkiye bölgesinde bir istikrar adası olarak ortaya çıkıyor. Gösterdiği siyasi ve ekonomik güç sayesinde politika yapımcılığı üstleniyor. Malumunuzdur ki Antalya Diplomasi Forumu ile Türkiye, uluslararası siyasetin merkezi haline geldi. Dünyanın nabzı adeta Antalya'da attı. Cumhurbaşkanımızı ziyaret eden yabancı lider sayısı bir haftada 22'ye ulaştı. Cumhurbaşkanımızın gösterdiği bu liderlik ile Türkiye, uluslararası konumunu daha da güçlendirdi. Emin olun bu siyasi liderlik, beraberinde ekonomik istikrarı da getirecek. Türkiye, etrafında yanan ateşe ve ekonomik krizlere rağmen yoluna emin adımlarla devam edecek. Sizlerin de desteğiyle ülkemiz tüm krizleri fırsata çevirecek liderliğe ve tecrübeye sahip. Nasıl 2008 krizinden güçlenerek çıktıysak, buradan da alnımızın akıyla çıkacağız. Siz yeter ki bize ve ekonomi politikalarımıza güvenin. Yatırım yapmaya, istihdam oluşturmaya ve ihracatı artırmaya devam edin. Bakanlığımızın verdiği desteklerden ve kredilerden yararlanın. Bizler her daim sizlerin yanında olacağız. Göreceksiniz ki hem sizler hem de ülkemiz kazanacak."

Varank, Çorum'un 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 300 artışla 2 milyar 600 milyon dolara yükselttiğini işaret ederek, yatırımcılara teşekkür etti.

Bakan Varank, açılış töreninin ardından kentteki iş insanlarıyla Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) konferans salonunda istişare toplantısında bir araya geldi.

Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu, KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Çorum TSO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal da katıldı.