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Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "COVID-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz"﻿﻿ dedi.

Bakan Varank: Son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "COVID-19 tedbirlerine uyulması ve salgının azalmasıyla son iki çeyrekte güçlü toparlanma bekliyoruz." ifadelerini kullandı. İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksinin mayısta dip seviyeden döndüğünü belirten Varank, bunun üretim için oldukça sevindirici olduğunu söyledi.

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