Bakan Varank: Türkiye ne ise Tacikistan da öyle olsun istiyoruz

Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 11. Dönem Toplantısı dolayısıyla Tacikistan'da bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bu ülkenin Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Sherali Kabir ile bir araya geldi.

KEK toplantılarının her meselenin detaylı olarak ele alındığı işlevsel mekanizmalar olduğunu belirten Varank, son toplantının 2019'da Ankara'da düzenlendiğini ifade etti.

İki ülkenin liderlerinin ikili ilişkileri her alanda artırma isteklerinin sonucu olarak söz konusu toplantıların faydalı sonuçlanacağına inandığını belirten Varank, “Biz Türkiye ne ise Tacikistan da öyle olsun istiyoruz. Bunun için tecrübelerimizi sizinle paylaşmaya hazırız ama bu ticaret hacmiyle bunu yapmamız mümkün değil. KEK toplantısında alınan 117 maddelik yol haritasını sıkı bir şekilde takip edip, hızlıca netice almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

Varank, hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için malların, paranın ve insanların serbest dolaşımının önemine işaret ederek, vize ve doğrudan uçuşların artırılması konularında kolaylık sağlanmasını talep etti.

"Gerekli tüm çabayı göstereceğiz"

Tacikistan Sanayi ve Yeni Teknolojiler Bakanı Kabir de 117 maddelik eylem planında belirlenen hedeflerin gerçekleştirilebilir olduğunu ancak bu konuda alınması gereken mesafe bulunduğunu söyledi.

İki ülkenin son dönemdeki ticaret ve yatırım ilişkilerinden bahseden Kabir, belirlenen hedeflere yaklaşmak için geniş çaplı iş birliğinin gerekliliğine işaret etti.

Kabir, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi noktasında gerekli tüm çabayı göstereceklerini belirterek, Tercihli Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasının birçok konuda yol açıcı olacağını söyledi.