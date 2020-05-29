Bakan Varank: Türkiye son iki çeyrekte güçlü dönüş yapabilir

29 Mayıs 2020

ANKARA-Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomide toparlanma işaretleri geldiğini belirterek, "Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte; Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam bir dönüş yapabilir.” dedi.

Bakan Mustafa Varank Adana İstişare ve Değerlendirme toplantısına online konferans yöntemi ile katılarak bir konuşma yaptı. Konuşmasında Türkiye’nin COVID-19 salgını ile çok güçlü biçimde mücadele ettiğini ve bu süre içinde gerekli ekonomik önlemleri alarak üretimin sürmesini sağladığını vurguladı. Salgın d öneminde yerli solunum cihazı geliştirilmesini Türkiye’nin mühendislik gücünün bir örneği olarak gösteren Varank, cihazın bazı ülkelere yardım olarak verilmesi yanında ihracatının da yapıldığını kaydetti. Türkiye’de son dönemde ekonomide toparlanma işaretleri geldiğini belirten Varank, “Mayıs başından itibaren iç talep tekrar toparlanmaya başladı. Otomotiv ana fabrikalarının tümü ve tekstil fabrikalarının bir kısmı yeniden üretime döndü. Plastik, ambalaj, gıda ve temizlik ürünlerinde faaliyet gösteren firmalarsa zaten artan talep sebebiyle kapasitelerini artırmıştı. Ekonomik güven endeksi Mayıs ayında dipten dönüş sinyali verdi. Tüketicilerin, reel kesimin ve sektörlerin ekonomiye duyduğu güven yeniden yükseliyor. Bu toparlanma eğilimini kalıcı ve istikrarlı bir hale getirmek istiyoruz. Salgının dış pazarlarımızdaki gelişimine bağlı olmakla birlikte; Türkiye yılın son iki çeyreğinde piyasalara çok sağlam bir dönüş yapabilir” diye konuştu.

Ertelenen talebi karşılamak için sanayi hazır olmalı

Ülkelerin salgın döneminde ekonomilerini yönetmek için çok sayıda ihtiyacını ertelediğini hatırlatan Mustafa Varank, bu eğilimin devam ettiğini ancak ertelenmiş talebin harekete geçtiğinde yüksek miktarlı bir ihracat imkanı oluşacağını vurgulayarak, “Şu an pek çok ülke talebini erteliyor. Salgın sonrası dönemde, bu ertelenmiş talep yeniden harekete geçecek. Sanayimiz bu talebi karşılamaya şimdiden hazır olmalı. Bu noktada biz Bakanlık olarak üretimde sürekliliği ve rekabet gücümüzü artıracak politikalarla reel sektörün yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Bakan Varank, salgın sonrası dönemde hem ihracat, hem de tedarik zincirinden pay alma süreçlerinde “güvenli üretimin” ana unsurlardan biri olacağını hatırlatarak, TSE’nin bunun için bir sertifika hazırladığını belirterek, firmaların bu sertifikayı almasını tavsiye etti.

Değer zinciri değişebilir

Salgın sonrası ülkelerin tedarik zincirlerinde ayarlamalara gideceğini, ihtiyaçların çok sayıda ülkede ürettirilmesi yönünde yeni bir eğilimin ortaya çıkacağını belirten Mustafa Varank, “Salgın, üretimde tek bir tedarikçiye bağlı kalmanın taşıdığı riskleri de ortaya çıkardı. Çok uluslu şirketler, kendilerine yeni bölgesel merkezler, güvenilir üretim ortakları aramaya başladı. Türk sanayisi bu arayışa en iyi cevabı verecek niteliklerin hepsine fazlasıyla sahip. Ufuktaki bu fırsatı da, izleyeceğimiz aktif politikalarla, en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz” diye konuştu.

Büyüme şaşırtıcı değil

TÜİK tarafından açıklanan yüzde 4,5 seviyesindeki 2020 ilk çeyrek büyümesinin kendisi için şaşırtıcı olmadığını ifade eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı, “Normalleşmeye giden süreçte, üretim cephesinde sürdürülebilir bir toparlanmaya ihtiyacımız var. Takip etmişsinizdir, az önce bu senenin ilk çeyreklik büyüme rakamı açıklandı. Yüzde 4 buçuk olarak gerçekleşen bu büyüme performansı aslında bizi hiç şaşırtmadı. Çünkü 2019’un son çeyreğinden itibaren büyümenin öncü göstergeleri güçlü bir trende oturmuştu. Bu canlanma Mart ortasına kadar devam etti. Ancak salgınla birlikte, özellikle Nisan ayında, iç ve dış talepte ciddi daralmalar yaşadık. Tabi bu durum sadece Türkiye’ye has değil. Ülkelerin içe kapanması ve salgınla mücadelede alınan tedbirler küresel bir talep şokuna sebep oldu.” yorumunu yaptı.

Adana’da petrokimya yatırımları

Adana’da yatırımı devam eden Ceyhan Petrokimya Endüstri Bölgesi için hali hazırda 90 milyon TL harcandığını belirterek çok sayıda firmanın bölgeye gelmesi için çalıştığını belirtti. Bu bölgede yapılacak Türkiye, Cezayir, Güney Kore, Hollanda firmalarının işbirliği yaptığı polipropilen tesisinin temelinin bu yıl içinde atılmasını planladıklarını belirten Varank, Adana’nın petrokimyada güçleneceğini bildirdi. Varank, Teknokent bünyesinde bir “Kimya Vadisi” kuracaklarını belirterek, katma değeri yüksek kimyasal maddelerin belirlenerek üretim teknolojisinin geliştirilmesi ve yatırım yapılabilecek kimyasalların girişimcilere verileceğini belirtti.

Bakan Varank, Adana’da sayısallaşmanın üretime etkisinin izlendiği model fabrikanın da kurulacağını açıkladı.