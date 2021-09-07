Bakan Varank: Yazılımda dışa bağımlılığı azaltacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Açık Kaynak Platformu 42 Okulları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, yazılımda dışa bağımlılığı azaltacaklarını söyledi.

7 gün 24 saat açık olacak bu okullarda eğitimlerin tamamen ücretsiz olacağını belirten Varank, “Öğrenciler bir eğitmen olmadan projeler ve oyunlaştırma yöntemiyle yazılımı birbirlerinden öğrenecekler. Bu okullarda uluslararası standardı yakalamak için de Fransız Ekol 42 markası ile iş birliğine gittik. Evyap’ın mekan sponsorluğunda Vadi İstanbul’da 400 bilgisayar ile söz konusu okulu gençlerin hizmetine sunduklarını anlatan Varank, diğer okulun ise 27 Eylül’den itibaren Kocaeli’nde faaliyetlerine başlayacak.” şeklinde konuştu.

Hedef, yazılımcı sayısı 500 bine çıkarmak

Dijital çağın yeni düzeninde ‘ben de varım’ diyebilmenin ön koşulunun güçlü bir yazılımcı kitlesine sahip olmaktan geçtiğine dikkat çeken Bakan Varank, Türkiye‘yi kritik teknolojilerin pazarı değil üreticisi konumuna getirmek üzere çıkılan bu yolda, Türkiye’nin de yazılımcı ordusunu geliştirdiğini söyledi.

2023 yılında Türkiye’deki yazılım geliştirici sayısının en az 500 bin olmasını hedeflediklerini bildiren Varank, şunları söyledi: “İşte Türkiye Açık Kaynak Platformu ve 42 yazılım okulları bu noktada çok önemli görevler ifa edecek. İlgili tüm paydaşları bir araya getiren bu platform ve bu tip yenilikçi okullar sayesinde yazılımcılarımızın niteliğini de niceliğini de artıracağız. Böylece hem kamunun hem de özel sektörün kullandığı yazılımlarda dışa bağımlılığı azaltacağız. Daha da önemlisi olası siber güvenlik sorunlarını ortadan kaldıracağız."