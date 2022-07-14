Bakan Varank’tan akaryakıt satışı paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Türkiye’deki akaryakıt satışına ilişkin paylaşımda bulundu.

Varank, 2021’in ilk 4 ayında 926 bin metreküp, 2022’inin aynı döneminde ise 1,2 milyon metreküp benzinin satıldığını bildirdi.

Bakan Varank’ın paylaşımı şöyle: “2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin m3; 2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon m3

2021 satılan motorin: 8,74 milyon m3; 2022 satılan motorin: 8,98 milyon m3

2021 fuel oil: 8,900 ton; 2022 fuel oil: 17,000 ton

2021 otogaz: 848 bin ton; 2022 otogaz: 876 bin ton.”