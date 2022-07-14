Bakan Varank’tan akaryakıt satışı paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2021’in ilk 4 ayında 926 bin metreküp, 2022’inin aynı döneminde ise 1,2 milyon metreküp benzinin satıldığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı Twitter üzerinde Türkiye’deki akaryakıt satışına ilişkin paylaşımda bulundu.
Varank, 2021’in ilk 4 ayında 926 bin metreküp, 2022’inin aynı döneminde ise 1,2 milyon metreküp benzinin satıldığını bildirdi.
Bakan Varank’ın paylaşımı şöyle: “2021 (ilk dört ay) satılan benzin: 926 bin m3; 2022 (ilk dört ay) satılan benzin: 1,2 milyon m3
2021 satılan motorin: 8,74 milyon m3; 2022 satılan motorin: 8,98 milyon m3
2021 fuel oil: 8,900 ton; 2022 fuel oil: 17,000 ton
2021 otogaz: 848 bin ton; 2022 otogaz: 876 bin ton.”