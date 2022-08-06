Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulunda. Bakan Varank’ın verdiği bilgiye göre, mayıs ayı benzin satışları 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olarak gerçekleşti.

Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:

“Mayıs ayı benzin satışları

2019: 260 bin m3

2021: 158 bin m3

2022: 350 bin m3

Mayıs ayı motorin satışları

2019: 2,5 milyon m3

2021: 2,1 milyon m3

2022: 2,6 milyon m3

Mayıs ayı lpg satışları

2019: 256 ton

2021: 187 ton

2022: 269 ton,”