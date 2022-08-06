Bakan Varank’tan akaryakıt satışları paylaşımı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mayıs ayı benzin satışlarının 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olduğunu bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabı üzerinden yıllar itibarıyla akaryakıt satışlarına ilişkin paylaşımda bulunda. Bakan Varank’ın verdiği bilgiye göre, mayıs ayı benzin satışları 2019’da 260 bin metreküp, 2021’de 158 bin metreküp, 2022’de ise 360 bin metreküp olarak gerçekleşti.
Bakan Varank, paylaşımında şunları kaydetti:
“Mayıs ayı benzin satışları
2019: 260 bin m3
2021: 158 bin m3
2022: 350 bin m3
Mayıs ayı motorin satışları
2019: 2,5 milyon m3
2021: 2,1 milyon m3
2022: 2,6 milyon m3
Mayıs ayı lpg satışları
2019: 256 ton
2021: 187 ton
2022: 269 ton,”