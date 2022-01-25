Bakan Varank’tan doğal gaz ve elektrik açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Polatlı Organize Sanayi Bölgesi’nde düzenlenen KontrolMatik Teknoloji Lityum Demir Fosfat Batarya Fabrikası temel atma törenine katıldı.

Varank, doğal gaz arzında yaşanan İran kaynaklı kesintinin kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarına yol açtığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen ama adil olmayan bir görüşü dile getirenler var. Takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz düşünülemez. Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız yakından ve titizlikle takip ediyor. Pazar akşamı OSB yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle, sanayi odalarımızla, TOBB sektör meclisindeki arkadaşlarımızla bir araya geldik. 500 kişilik katılımla bir değerlendirme toplantısı düzenledik. Bu sıkıntıyı en az hasarla nasıl atlatacağımızı istişare ettik. Aldığımız görüş ve değerlendirmelere göre de Enerji Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri ivedilikle yaptı, yapmaya devam ediyor. Buradaki temel yaklaşımımız, oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız."

"Panik havası oluşturulmaya çalışıldı"

Süreci hassasiyetle yönetmelerine rağmen bu durumu siyaseten kullanmaya çalışanların da olduğunu söyleyen Varank, "üretim, istihdam, yatırım ve ihracattan anlamayanların bir panik havası oluşturmaya çalıştığını" anlattı.

Varank, sanayicilerin bu kesintileri telafi edebilecek güçte olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Türkiye'de enerji çeşitliliğini artırmak için ülkemizin dört bir tarafında yatırımlar yapıyoruz. Ne zaman yeni bir yatırımı gündeme getirsek bizim karşımıza ilk muhalefet çıkıyor. Hidroelektrik, nükleer enerji santralleri, rüzgar enerjisi yatırımları yaptırmak istiyoruz, karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Vatandaşlarımızdan sadece bir konuya bakmalarını istiyorum. Saros Körfezi'nde Türkiye'ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 senedir mücadele veriyoruz. Oradaki santrali devreye almış olsaydık İran kaynaklı bu sıkıntıyı hiç yaşamamış olacaktık ama internete girin Saros Körfezi LNG terminali yazın bakın CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar, kendiniz okuyun. Her yaptığımız yatırımda karşımıza çıkanlar şimdi de kalkmış, tedarikçi ülkenin bir anda plansız kesintisi üzerinden sanayi çok umurlarındaymış gibi siyaset yapmaya çalışıyorlar."