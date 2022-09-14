Bakan Varank'tan global markalara 'Türkiye'ye yatırım' çağrısı

Motosiklet Endüstrisi Derneği'nce düzenlenen Türkiye Motosiklet Çalıştayı'nda konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dünyanın her yerinde şehirlerde mobilite seviyesinin arttığını ancak erişim, park, yoğun trafik gibi sıkıntıların şehir hayatını olumsuz etkilediğini, bu kapsamda motosikletin dünyada daha hızlı yaygınlaşmaya başladığını aktararak, e-ticarete olan talebin günden güne artmasının da sektör için önemli fırsatları beraberinde getirdiğini belirtti.

Varank, motosiklet sektörüyle alakalı olarak Türkiye'nin kendine has avantajları olduğuna dikkati çekerek, "80 milyonun üzerinde nüfusumuz, genç bir nüfusa sahip olmamız, ülkemizdeki ılıman iklim, konforlu ve yeni otoyollarımız bu avantajlardan sadece birkaç tanesi. Biz burada büyük bir gelişme potansiyeli olduğu hususunda sektör temsilcileriyle hemfikiriz. Diğer taraftan bakıyorsunuz büyüyen bir de elektrikli mobilite sektörü var. Tabii bunun otomobillerde olduğu gibi motosikletler üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek. Belki geleneksel motosikletlerin üretiminde dünyadan bir parça geride kalmış olabiliriz ancak elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de şu anda yakalama imkanımız var. Bu manada etkili şekilde yol alabilmek için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz, çalışmalarımızı yürütüyoruz." diye konuştu.

"Prototipler hazır"

Bakan Varank, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı ile motosikletleri de destek kapsamına aldıklarını ve küçük konsept araçların da hamledeki mobilite çağrısı kapsamında desteklenmesine başlandığını belirterek Getgo firmasının elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini hamle programı kapsamında kabul ettiklerini ve prototiplerin hazır olduğunu dile getirdi. Varank, sadece bu projenin başarılı olması halinde sağlayacağı katma değerin 5 yıl içerisinde 4,5 milyar liranın üzerinde olacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu dönemde yerli üreticilerimizin yatırımları var. Hatta geçen bir arkadaşımızın Instagram paylaşımından gördüm işte firmalarımız yurt dışında sunumlara gidiyorlar. Ne kadar başarılı olduğunu yabancılar haklarını teslim ediyor ama bizim bu dönemde mutlaka büyük çaplı yatırımları, global markaları bu ülkeye kazandırmamız lazım. İşte Borusan bir distribütör ama Borusan'ın sanayici ayağı da var. BMW'yi buraya çekebiliriz, Honda'yı, Yamaha'yı buraya çekebiliriz. Zaten şu anda tedarikçi olan firmalarımız da var, Türkiye'de bunların parçalarını üreten firmalarımız da var. Ben bu kürsüden kameralarda var açık çek veriyorum, burada biz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak hangi teşviki verebilirsek, hangi desteği verebilirsek... Yeter ki bu firmalar buralara gelsinler, buradaki partnerleriyle ortak olabilir, kendileri bu yatırımları yapabilirler ama biz bunları desteklemeye hazırız yeter ki Türkiye yatırım yapsınlar. Üretim olsun, istihdam olsun ve elbette ihracat olsun."

Konuşmasında firmalara da seslenen Varank, "Türkiye'ye getirilen ürünlerde zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Zaman zaman farklı gösterimlerle farklı ürünlerin satıldığını görebiliyoruz. Kalitesiz ürünlerin piyasaya girebildiğini görüyoruz. İşte burada da bizim hem distribütörlerden hem üreticilerden ricamız lütfen bu yollara gitmesinler. Zaten geçen sene itibarıyla çok sıkı denetimlere başladık. Burada vatandaşın sağlığına zarar verecek ürünleri biz bu ülkede görmek istemiyoruz. Üstünde ne yazıyorsa o ürün satılsın, hangi standart gerekiyorsa o standartta bu üretimler, bu dağıtımlar yapılsın." ifadelerini kullandı.

"Motosiklet endüstrisinde de istediğimiz atılımı yakalayacağız"

Bakan Varank, motosiklet endüstrisini destekleyecekleri birçok uygulamanın olduğuna işaret ederek, desteklere ilişkin bilgi verdi.

Varank, bir müjdeyi de paylaşmak istediğini belirterek, "Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirilmesine ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek ve bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Yani manuel bir şekilde gerçekleşiyor. Ama Dijital Tedarikçi Platformu Projesi ile büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler, ürünlerin geliştirilmesi süreci daha sonra KOSGEB tarafından yani, bizim tarafımızdan desteklenecek." diye konuştu.

Bunun gibi farklı uygulamaları paylaşmaya devam edeceklerini, teknoloji geliştirme anlamında da bir ivme yakalandığını aktaran Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Daha çok yapacak işimizin olduğunun da farkındayız. Bu manada sıkı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye büyüyor. Türkiye sanayisi büyük bir ivmeyle şu anda gelişmeye devam ediyor. Ülkemiz yaptığımız altyapı yatırımlarıyla, yetiştirdiğimiz yetkin insan kaynağıyla her alanda zirveye oynamaya aday. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG'la doğru zamanda, doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabiliriz. Türkiye'nin önünde bu manada hiçbir engel olmadığına inanıyoruz. Aksine Türkiye'nin bu alanda birçok avantajı olduğunu görebiliyoruz. İnşallah bu avantajları en iyi şekilde kullanarak, en kısa zamanda motosiklet endüstrisinde de istediğimiz atılımı yakalayacağız.