Bakan Vedat Işıkhan açıkladı... Çalışan annelere 325 Euro destek ödemesi (Başvuru şartları neler?)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çalışma hayatının her kademesinde kadınları desteklemeye devam ettiklerini belirtti. Bakan Işıkhan'ın açıklamasına göre, proje kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de, 12 ay boyunca, çalışan annelere 325 Euro (11 bin 339 lira) destek sağlanacak. Peki, çalışan annelere 325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır? Annelere 325 Euro destek ödemesi şartları neler?

325 Euro destek ödemesi başvurusu nasıl yapılır?

Bakan Işıkhan, Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi'ne başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabileceğini ifade etti. Proje sayesinde hem anneler aldıkları maddi destekle istihdamdan kopmamış olacak hem de eğitimli ve sertifikalı çocuk bakıcıları istihdamı teşvik edilecek.

Annelere destek ödemesi başvuru şartları neler?

AB'nin finansman desteği sağladığı projeyle 0-36 ay arasında çocuğu olan ve çocuk bakım sorumlulukları nedeniyle istihdamdan uzaklaşma riski bulunan annelerin, desteklenerek kayıtlı istihdamda kalmaları veya istihdama katılmaları amaçlanıyor.