Bakan Vedat Işıkhan açıkladı: Çalışan annelere verilecek çocuk bakıcısı destek tutarı belli oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabı üzerinden kadın istihdamının desteklenmesi projesinin detaylarını duyurdu.

Bakan Işıkhan, "Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (EDU-CARE II)" kapsamında, çalışan annelere bu yıl, 15 milyon liradan fazla destek sağlanacağını kaydetti. Destek, üç ilde uygulanmaya başlanacak.

"Annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyoruz"

Bakan Işıkhan, annelerin kayıtlı istihdama katılmasını desteklediklerini belirterek şu mesajı paylaştı:

"Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız.

Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz. Ankara, İstanbul, İzmir illerinde yürütülen projeye 2025 yılında toplam 15 milyon liradan fazla destek tutarı sağlanacak."

📌Çalışan Annelerin Her Zaman Yanındayız.



Eğitimli Çocuk Bakıcılarının Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi II (EDU-CARE II) sayesinde annelerin kayıtlı istihdama katılmasını destekliyor, sigortalı ve eğitimli çocuk bakıcılığını teşvik ediyoruz.… pic.twitter.com/puOP50gRUa — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) January 23, 2025

Desteğin ayrıntıları

Bakan Işıkhan, söz konusu desteğin ayrıntılarını da paylaştı. Buna göre, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 20 ay süreyle yürütülen projenin 2025 yılı için aylık destek tutarları 15 milyon 295 bin 329 lira 60 kuruş olarak açıklandı.

Tam zamanlı çalışan annelere 510 Euro (18 bin 926 TL), bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan annelere 560 Euro, (20 bin 779 TL), yarı zamanlı çalışan annelere 255 Euro (9 bin 462 TL) ve bekar veya özel gereksinimli çocuğu olan yarı zamanlı çalışan annelere 305 Euro (11 bin 317 TL) destek verilecek.