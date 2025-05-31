Bakan Vedat Işıkhan duyurdu: 6 Şubat depremlerinden etkilenen bazı il ve ilçelerde mücbir sebep hali uzatıldı

6 Şubat depremlerinden etkilenen illerde çalışma hayatına yönelik destek ve düzenlemeler sürüyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslâhiye ve Nurdağı ilçelerinde bugün itibarıyla sona eren mücbir sebep halinin 30.11.2025 tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Belgeler yasal süre içinde verilmiş sayılacak

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, söz konusu il ve ilçelerde sosyal güvenlik işlemlerine dair bildirim ve belge verme yükümlülüğü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15/12/2025 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde bu belgelerin yasal süresi içinde verilmiş sayılacağını ifade etti:

"Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde 31/5/2025 tarihi itibarıyla sona eren mücbir sebep hali 30/11/2025 tarihine kadar uzatılmıştır.

Meydana gelen deprem felaketi tarihi itibarıyla;

Söz konusu il ve ilçelerde faaliyet gösteren ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca belirlenen kriterlere sahip mükelleflerden 5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin,

5510 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının,

Sosyal güvenlik işlemlerine dair bildirim ve belge verme yükümlülüğü oldukları her türlü bilgi ve belgenin 15/12/2025 tarihine kadar Kuruma verilmesi ve Kurumca bu belgeler üzerinden işlem yapılması halinde bu belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır.

Hizmet Belgelerinin 2/2/2026 tarihine kadar Kuruma verilmesi halinde söz konusu beyannameler/belgeler yasal süresi içinde verilmiş sayılacaktır."

Mevcut prim borçlarına erteleme

Bakan Işıkhan 6 Şubat 2023 tarihinde önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçlarının da 31 Aralık 2025 tarihine kadar ertelendiğini kaydetti:

"6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut prim borçları 31/12/2025 tarihine kadar, 2023, 2024 yıllarına ve 2025 yılı Ocak ila Ekim aylarına ait prim borçları ise gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın 31/7/2026 tarihine (bu tarih dahil) kadar ertelenmiştir.

Yine ödeme vadesi geçmiş borçları çeşitli kanunlar uyarınca yeniden yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş işveren, sigortalı ve hak sahiplerimizin 6/2/2023 ila 30/11/2025 tarihleri arasında sona eren taksitlerini 31/12/2025 tarihine kadar ödeyebilmelerine imkân sağlanmıştır.

İşverenlerin 6/2/2023 tarihinden önce ödeme süresi dolmuş borçları için 31/12/2025 tarihine (bu tarih dahil), 6/2/2023 ve sonrası ertelenmiş kapsamdaki prim borçları için 31/7/2026 tarihine kadar (bu tarih dahil) başvuru yapması ve ilgili mevzuat kapsamında belirtilen diğer şartları sağlaması kaydıyla faiz alınmaksızın 24 aya kadar taksit ödeme imkânı getirilmiştir."

Son ödeme tarihleri güncellendi

Bakan Işıkhan ayrıca, sigortalı bildirimi borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlanmaların son ödeme tarihlerinin de güncellendiğini aktardı:

Bu hususlara ilaveten Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ili İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde sigortalı bildirimi borçlanma ve ihya kapsamındaki borçlanmaların son ödeme tarihleri, kontrol muayene tarihleri yeni mücbir sebep halinin sona erdiği tarih esas alınarak sorunsuz şekilde yararlanılması için güncellenmiştir.

Milletçe yaşadığımız büyük felakette hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, bu süreçten etkilenen vatandaşlarımızın her zaman yanındayız ve yanında olmaya da devam edeceğiz."