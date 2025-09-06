Bakan Vedat Işıkhan: 'Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bir dizi programa katılmak için Sakarya'daydı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, işsizliğin de yüzde 8’e gerilediğini belirtti.

"Sakarya'da aktif sigortalı sayısı yüzde 95 arttı"

Bakan Işıkhan, Sakarya’da son 20 yılda aktif sigortalı sayısının yüzde 95 arttığını kaydetti. Ayrıca, TR42 Bölgesi’nde istihdam oranının yüzde 53,5, işsizlik oranının yüzde 8,3, işgücüne katılım oranının ise yüzde 58,4 seviyesinde olduğunu da ifade etti:

"Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Bölgesinde; istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 8,3, işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının da oldukça üstünde yüzde 58,4 olmuştur. Yine Sakarya’da İŞKUR aracılığıyla 2002'de özel ve kamu sektöründe toplamda sadece bin 976 vatandaşımızı işe yerleştirmişken; 2025 yılında 31 bin 180 kişiyi işe yerleştirdik. 2002 yılından günümüze kadar toplamda; 326 bin 385 vatandaşımızın, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık.

Toplamda 128 bin 916 vatandaşımızın; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Mesleği olmayan bireyleri meslek sahibi yapmak, mesleği olmakla birlikte mesleğini değiştirmek ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımızdan; 2002 yılından günümüze kadar 60 binden fazla Sakaryalı hemşehrimiz yararlanmıştır. Sakarya’da 2002’den bugüne kadar SGK ve İŞKUR aracılığı ile verdiğimiz teşviklerden; 103 bin 690 işyeri yararlanmıştır. Sakaryalı işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı ise; 12,9 milyar TL’yi aşmıştır"

"Türkiye ekonomisi 20 çeyrektir kesintisiz büyüyor"

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Vedat Işıkhan, işsizlik sayısınındaki azalmaya da dikkat çekti:

"Biliyorsunuz bu hafta başında açıklanan büyüme rakamlarına göre; Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Böylelikle ekonomimiz, 20 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ülke geneli için açıklanan istatistiklerle; istihdam ve işgücü verilerinde de her geçen gün, daha iyiye gitmeye devam ediyoruz.

2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre; 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde; 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 olarak kaldı.

İşgücü, 1 ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. İnanıyorum ki; ortaya koyduğumuz projeler, hayata geçirdiğimiz programlar ve yaptığımız icraatlar ile bu veriler nasıl artış gösteriyorsa; önümüzdeki dönemlerde de bu sayılar daha da artacak."

"Türkiye her alanda bağımsızlık mücadelesi veriyor"

Bakan Vedat Işıkhan, Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlık mücadelesi verdiğine dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Bugün, Türkiye hala, her alanda tam bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ediyor. Geçmişte ülkemize biçilen dar gömleği çıkarıp, sahip olduğumuz tüm alanları sarıp sarmalayacak daha geniş bir vizyonla hep birlikte bu vizyonu hayata geçirmenin süreci ve çalışması içerisindeyiz. Kalkınmada, ekonomide ve sanayide uluslararası sularda hala büyük cephelerde çarpışıyor, kabuğumuzu kırarak gerçek kapasitemize ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz.

Tüm bunları gerçekleştirebilmenin yolu; hiç kuşkusuz, birlik ve beraberlik anlayışından geçiyor. Bu ruhu, inşallah öncelikle kalkınma hamlelerimiz ile gerçekleştireceğiz. Başta Sakarya olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiçbir yapısal ve güncel sorun kalmayana kadar geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz."