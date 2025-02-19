Bakan Vedat Işıkhan'ın acı günü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın ablasının hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakan Tunç sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı;

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan’ın kıymetli ablasının vefatını teessürle öğrendim. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Sayın Bakanımız olmak üzere ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun."