Bakan yardımcısı Gürcan'dan ASKON toplantısında enflasyon mesajı

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) tarafından düzenlenen 18. Aylık Ekonomi Değerlendirme Toplantısı, Antalya'da kent merkezindeki bir otelde yapıldı.

"Gıda enflasyonu düşüyor"

Gürcan, buradaki konuşmasında, en son açıklanan verilere göre enflasyonun düşmeye devam ettiğini ve ramazan ayına gıda enflasyonunda düşüşle girildiğini söyledi.

Şubat aylık enflasyonunun yüzde 2,27 olarak gerçekleştiğini dile getiren Gürcan, "Ticaret Bakanlığı'mızca alınan önlemlerin de etkisiyle gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık enflasyon bir önceki aya göre 6,7 puan gerileyerek son 3 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 35,11'e düşmüştür." dedi.

Gürcan, yıllık enflasyondaki gerilemenin ileriki aylarda da devam etmesini beklediklerini belirtti.

"Fahiş fiyat ile mücadeleye devam"

Fahiş fiyat konusuna değinen Gürcan, "İç ticarette hem vatandaşın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek hem de piyasada adil ve şeffaf bir ticaret düzenini tesis etmek amacıyla mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor." diye konuştu.

Gıda sektörü başta olmak üzere ramazan öncesi dönemde başlayan ve halen yoğun şekilde devam eden denetim faaliyetlerini aralıksız gerçekleştirdiklerini anlatan Gürcan, "Bayramla alakalı denetim çalışmalarımız sahada sürüyor. Vatandaşımızın daha huzurlu bir bayram yaşayabilmesi için 81 ilde denetimlerimiz devam ediyor ve bu denetimleri bayrama kadar da devam ettireceğiz." ifadesini kullandı.

"Yabancı yatırım tutarı arttı"

Bakan Yardımcısı Gürcan, geçen yıl Türkiye'ye gelen yabancı yatırım tutarının bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artarak 11,3 milyar dolara ulaştığını söyledi.

2003-2024 yıllarında ülkeye gelen yabancı yatırım tutarının ise 273,3 milyar dolar olduğunu dile getiren Gürcan, "2002 yılında ülkemize gelen uluslararası doğrudan yatırım miktarı yıllık sadece 1 milyar dolarken, 2024 yılında ülkemize her ay yaklaşık 1 milyar dolar uluslararası doğrudan yatırım girişi olmuştur. Bu da yabancı yatırımcıların ülkemize olan güvenini ortaya koymaktadır." dedi.

İhracata da değinen Gürcan, 1973'te yıllık, 1987 yılında aylık gerçekleşen 1 milyar dolarlık ihracatın 2025'te günlük yapıldığını ifade etti.

Enflasyonla mücadele ve küresel ölçekte zorlu koşullara rağmen geçen yıl mal ve hizmet ihracatının 377,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini dile getiren Gürcan, şunları söyledi:

"Hazırlamış olduğumuz stratejilerimiz ile mal ve hizmet ihracatımızda 2025 yılında 390 milyar dolar hedefini koyduk, 2028 yılında ise 575 milyar dolar olarak hedefledik. Gerçekleştirmek için çalışmalarımızı yoğun şekilde sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatı artırmaya ve ithalatı düşürmeye yönelik attığımız adımlar neticesinde 2024 yılında mal ve hizmet ihracatı reel olarak yüzde 0,9 artarken mal ve hizmet ithalatı yüzde 4,1 azaldı."

"(Terörsüz Türkiye) adımını destekliyoruz"

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın da 2025 yılında Türkiye ekonomisinin 2024'e yakın bir düzeyde ve uzun dönemli ortalamasının altında büyüme kaydedeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

Alınan ekonomik tedbirlerle 9 aydır enflasyon rakamlarının sürekli düşüş gösterdiğini ifade eden Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Artık öngörülebilir bir ekonomik ortam var. Enflasyonun ve faizlerin peyderpey düşeceğini öngörüyor ve iyimser bir havanın oluştuğunu gözlemleyebiliyoruz. Bu da piyasalara ve doğal olarak ekonomiye bir güven unsuru olarak yansımakta. Vatandaşlarımızın alım gücünün artması en büyük temennimiz, bu öngörülebilir güven ortamında bunun da sağlanacağına inanıyoruz."

Ekonomide ciddi bir toparlanma olduğunu dile getiren Aydın, mevcut ekonomi politikasının doğruluğuna inandıklarını belirtti.

ASKON olarak "Terörsüz Türkiye" adımına da tam destek verdiklerini vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:

"İçte ve dışta güçlü Türkiye aynı zamanda daha müreffeh bir Türkiye anlamına gelir. Bu da toplumsal barıştan gelir. Terörsüz Türkiye söyleminden hiç kimsenin rahatsızlık duymaması ve bu adımı tüm benliğiyle herkesin desteklemesi gerektiği kanaati içindeyiz. Terör acıdan ve kayıplardan başka bir şey getirmediği gibi emperyalist zihniyetlerin böl, parçala, yönet anlayışına da hizmet eder. Artık bu zihniyete 'dur' deme vakti gelmiştir ve bu imkanın kapısı açılmıştır."

ASKON Antalya Şube Başkanı Onur Kacar da yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verdi.