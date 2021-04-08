Bakan Yardımcısı Kacır: TOGG, pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor

Genç MÜSİAD tarafından 'Yarını Bugünden Fark Et' temasıyla düzenlenen 7. Uluslararası Genç İşadamları Kongresi'nde (UGİK) konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG'un pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin elektrikli otomobilinin 2022'de banttan inmeye başlayacağını belirten Kacır, "Dünyaya ihraç edebildiğimiz ve yepyeni başarı hikayeleri yazdığımız bir proje olacak." ifadesini kullandı.

Dünyada 10 yıl sonrasında satılan otomobillerin en az yarısının elektrikli olacağının öngörüldüğünü kaydeden Kacır, "Dolayısıyla TOGG, doğuştan elektrikli araç teknolojilerine yönelerek pek çok rakibini geride bırakma iddiası taşıyor. Dünyada bu amaç doğrultusunda geliştirilen projeler ve ortaya çıkan markalar kendilerinden çok daha büyük ve kıdemli rakiplerini geride bırakmıştır. Biz TOGG'un da benzer bir başarı hikayesi yazma hedefi taşıdığına yürekten inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Hedef, Türkiye'den en az 10 unicorn çıkarmak

Küresel Ar-Ge sıralamasında ilk 2 bin 500 firma arasında Türkiye'den sadece 6 firma bulunduğunu belirten Mehmet Fatih Kacır, 2023 hedeflerinin 23 Türk firmasının bu sıralamaya girmesini sağlamak olduğunu söyledi. Kacır, 2023'te en az 500 bin yazılımcı bulunmasını, teknoloji tabanlı girişimlere yapılan yatırımların en az 500 milyon dolarlık büyüklüğe erişmesini, Türkiye'nin en az 10 teknoloji giriminin unicorn olmasını hedeflediklerini aktardı.

"5G'ye çok sıkı hazırlanıyoruz"

Konuşmasında Türkiye'nin 4.5G'de çalışmalarında da değinen Kacır, çok kritik bir alan olarak gördükleri 5G'ye daha sıkı hazırlandıklarını söyledi. Kacır, "Haberleşme teknolojileri kümesinde 16 yerli firmamız, ULAK, 3 operatörümüz, regülatör kurumumuz Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak çok büyük bir hazırlık içerisindeyiz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi de bu sürece çok önemli katkılar sunuyor. Türkiye, 5G teknolojilerine yerli ve milli teknolojilerini önemli ölçüde sürece dahil ediyor olarak geçiyor olacak." dedi.