Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu: Enerjide kesintisiz üretim için büyük yatırımlar yürütülüyor

Adana Alparslan Türkeş Bi­lim ve Teknoloji Üniversite­si’nin 2025–2026 Akademik Yılı açılış töreni, üniversitenin konferans salonunda yoğun ka­tılımla gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, akademik yılı açılışına katılarak üniversi­te yerleşkesine kurulan 750 kW gücündeki güneş enerjisi sant­ralini hizmete açtı.

Konuşmasının önemli bölü­münü Türkiye’nin enerji politi­kalarına ayıran Bakan Yardım­cısı Şatıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderli­ğinde yürütülen Enerji Yüzyı­lı vizyonuna dikkat çekerek, “Enerjide tam bağımsız Tür­kiye hedefi doğrultusunda çok büyük bir dönüşümü kararlılık­la sürdürüyoruz. Arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma ve 2053 net sıfır karbon hedefi temel po­litikalarımızdır” dedi. Türki­ye’nin büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan enerji ihtiya­cı nedeniyle enerji arz güvenli­ğinin kritik bir konu haline gel­diğini belirten Şatıroğlu, enerji üretimi ve tedarik süreçlerin­de kesintisiz hizmet için büyük yatırımlar yürütüldüğünü dile getirdi.

Petrol ve doğal gazda “yerli ve milli” adımlar

Şatıroğlu, Türkiye’nin son yıl­larda petrol ve doğalgaz alanında attığı büyük adımları somut veri­lerle anlattı. Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacının 1,1 milyon va­ril olduğunu hatırlatan Şatıroğlu, Gabar’da ulaşılan 80 bin varillik günlük üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı projelerle toplam 180 bin va­ril/gün üretim seviyesine ulaştı­ğını söyledi.