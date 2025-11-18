Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu: Enerjide kesintisiz üretim için büyük yatırımlar yürütülüyor
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Nevzat Şatıroğlu, Türkiye’nin büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan enerji ihtiyacı nedeniyle enerji arz güvenliğinin çok önemli olduğunu belirterek, elektrik, petrol, akaryakıt ve doğal gaz tedarik süreçlerinde kesintisiz hizmet için büyük yatırımlar yürütüldüğünü söyledi.
Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nin 2025–2026 Akademik Yılı açılış töreni, üniversitenin konferans salonunda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, akademik yılı açılışına katılarak üniversite yerleşkesine kurulan 750 kW gücündeki güneş enerjisi santralini hizmete açtı.
Konuşmasının önemli bölümünü Türkiye’nin enerji politikalarına ayıran Bakan Yardımcısı Şatıroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen Enerji Yüzyılı vizyonuna dikkat çekerek, “Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefi doğrultusunda çok büyük bir dönüşümü kararlılıkla sürdürüyoruz. Arz güvenliği, dışa bağımlılığı azaltma ve 2053 net sıfır karbon hedefi temel politikalarımızdır” dedi. Türkiye’nin büyüyen nüfusu, gelişen sanayisi ve artan enerji ihtiyacı nedeniyle enerji arz güvenliğinin kritik bir konu haline geldiğini belirten Şatıroğlu, enerji üretimi ve tedarik süreçlerinde kesintisiz hizmet için büyük yatırımlar yürütüldüğünü dile getirdi.
Petrol ve doğal gazda “yerli ve milli” adımlar
Şatıroğlu, Türkiye’nin son yıllarda petrol ve doğalgaz alanında attığı büyük adımları somut verilerle anlattı. Türkiye’nin günlük petrol ihtiyacının 1,1 milyon varil olduğunu hatırlatan Şatıroğlu, Gabar’da ulaşılan 80 bin varillik günlük üretimin önemine dikkat çekti. Türkiye’nin yurt içi ve yurt dışı projelerle toplam 180 bin varil/gün üretim seviyesine ulaştığını söyledi.