  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
Takip Et

Bakan Yardımcısı Sayan: Yerli milli 5G çözümleri bağımsızlığı güçlendirecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayan, önümüzdeki aylarda ihale süreci başlayacak yerli milli 5G çözümlerinin, sadece Türkiye’nin altyapısını değil ekonomik bağımsızlığını da güçlendireceğini bildirdi. Sayan, 5G ile güvenliğin daha da önem kazanacağına dikkat çekti.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakan Yardımcısı Sayan: Yerli milli 5G çözümleri bağımsızlığı güçlendirecek
Takip Et

Teknoloji ve finans dünya­sını üçüncü kez bir ara­ya getiren TechFinTech Zirvesi, İstanbul gerçekleştirildi. Zirveye katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardım­cısı Ömer Fatih Sayan, “Yapay zeka teknolojiyi dönüştüren bir sistem değil, başlı başına bir eko­nomi” olduğu vurgusuyla, yapay zekanın önemine değindi. Sayan konuşmasında, önümüzdeki ay­larda ihale süreci başlayacak yer­li milli 5G çözümlerinin, sadece Türkiye’nin altyapısını değil eko­nomik bağımsızlığını da güçlen­direceğini belirtti.

“5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız”

“Yönettiğimiz altyapı yatırım­larıyla sadece teknolojiye ayak uydurmuyor bu süreçleri adeta biz inşa ediyoruz” ifadesini kul­lanan Sayan, “Önümüzdeki ay­larda 5G ile ilgili ihale sürecine başlayacağız. 5G ile dijital finan­sal işlemler başta olmak üzere birçok sektörde hız, güvenlik ve verimliliğin yeniden şekillendiği bir alana giriyoruz. Geliştirdiği­miz yerli milli 5G çözümlerimiz ile sadece altyapımızı değil eko­nomik bağımsızlığımızı da güç­lendiriyoruz. 2026 yılında 5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız. 5G ile güvenliğin daha da önem kazandığı bir dö­neme giriyoruz. Siber saldırılar, kişisel veriler, dijital dolandırı­cılığa karşı güçlü bir dijital kale inşa etmek zorundayız.

“Dijitalleşmeyle şekillenen verinin, yazılımın ve yapay ze­kanın, ekonominin merkezine yerleştiği bir dünyadayız” di­yen Sayan, “Merkezinde veriyi, hızında yapay zekayı barındı­ran bir çağdayız. Geçen yıl fin­tech sektörüne ABD’de 7,3 mil­yar dolarlık yatırım yapılmış, bu küresel yatırımların neredeyse yarısı. İngiltere’de 2 milyar do­lar. Türkiye’de ise yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu daha yolun başın­da olduğumuzu ama istikameti­miz doğru olduğu anlamına ge­liyor. Hıza, kolaylığa ve veriye yatırım yapılıyor. Biz bu güve­ne yatırım yapıyoruz. Güvenli bir finansal sistem, güvenli bir altyapı, güvenli bir siber ekosis­tem” mesajları verdi.

“Yapay zeka başlı başına bir ekonomi”

Dijital dönüşümün başat ro­lünün yapay zeka olduğunu be­lirten Ömer Fatih Sayan, şu ifa­deleri kullandı: “Sadece 2025 yılında yapay zeka sektörünün 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. 2030’da bunun 1,8 trilyon dolara ulaşa­cağı öngörülüyor. Bunun anla­mı şu; yapay zeka teknolojiyi dö­nüştüren bir sistem değil, yapay zeka başlı başına bir ekono­mi. Ekonominin damarlarında akan yeni kan; yapay zeka ve biz de bu ekonomide varız.”