Bakan Yardımcısı Sayan: Yerli milli 5G çözümleri bağımsızlığı güçlendirecek
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayan, önümüzdeki aylarda ihale süreci başlayacak yerli milli 5G çözümlerinin, sadece Türkiye’nin altyapısını değil ekonomik bağımsızlığını da güçlendireceğini bildirdi. Sayan, 5G ile güvenliğin daha da önem kazanacağına dikkat çekti.
Teknoloji ve finans dünyasını üçüncü kez bir araya getiren TechFinTech Zirvesi, İstanbul gerçekleştirildi. Zirveye katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Yapay zeka teknolojiyi dönüştüren bir sistem değil, başlı başına bir ekonomi” olduğu vurgusuyla, yapay zekanın önemine değindi. Sayan konuşmasında, önümüzdeki aylarda ihale süreci başlayacak yerli milli 5G çözümlerinin, sadece Türkiye’nin altyapısını değil ekonomik bağımsızlığını da güçlendireceğini belirtti.
“5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız”
“Yönettiğimiz altyapı yatırımlarıyla sadece teknolojiye ayak uydurmuyor bu süreçleri adeta biz inşa ediyoruz” ifadesini kullanan Sayan, “Önümüzdeki aylarda 5G ile ilgili ihale sürecine başlayacağız. 5G ile dijital finansal işlemler başta olmak üzere birçok sektörde hız, güvenlik ve verimliliğin yeniden şekillendiği bir alana giriyoruz. Geliştirdiğimiz yerli milli 5G çözümlerimiz ile sadece altyapımızı değil ekonomik bağımsızlığımızı da güçlendiriyoruz. 2026 yılında 5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız. 5G ile güvenliğin daha da önem kazandığı bir döneme giriyoruz. Siber saldırılar, kişisel veriler, dijital dolandırıcılığa karşı güçlü bir dijital kale inşa etmek zorundayız.
“Dijitalleşmeyle şekillenen verinin, yazılımın ve yapay zekanın, ekonominin merkezine yerleştiği bir dünyadayız” diyen Sayan, “Merkezinde veriyi, hızında yapay zekayı barındıran bir çağdayız. Geçen yıl fintech sektörüne ABD’de 7,3 milyar dolarlık yatırım yapılmış, bu küresel yatırımların neredeyse yarısı. İngiltere’de 2 milyar dolar. Türkiye’de ise yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu daha yolun başında olduğumuzu ama istikametimiz doğru olduğu anlamına geliyor. Hıza, kolaylığa ve veriye yatırım yapılıyor. Biz bu güvene yatırım yapıyoruz. Güvenli bir finansal sistem, güvenli bir altyapı, güvenli bir siber ekosistem” mesajları verdi.
“Yapay zeka başlı başına bir ekonomi”
Dijital dönüşümün başat rolünün yapay zeka olduğunu belirten Ömer Fatih Sayan, şu ifadeleri kullandı: “Sadece 2025 yılında yapay zeka sektörünün 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. 2030’da bunun 1,8 trilyon dolara ulaşacağı öngörülüyor. Bunun anlamı şu; yapay zeka teknolojiyi dönüştüren bir sistem değil, yapay zeka başlı başına bir ekonomi. Ekonominin damarlarında akan yeni kan; yapay zeka ve biz de bu ekonomide varız.”