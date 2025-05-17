Bakan Yardımcısı Sayan: Yerli milli 5G çözümleri bağımsızlığı güçlendirecek

Teknoloji ve finans dünya­sını üçüncü kez bir ara­ya getiren TechFinTech Zirvesi, İstanbul gerçekleştirildi. Zirveye katılan T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardım­cısı Ömer Fatih Sayan, “Yapay zeka teknolojiyi dönüştüren bir sistem değil, başlı başına bir eko­nomi” olduğu vurgusuyla, yapay zekanın önemine değindi. Sayan konuşmasında, önümüzdeki ay­larda ihale süreci başlayacak yer­li milli 5G çözümlerinin, sadece Türkiye’nin altyapısını değil eko­nomik bağımsızlığını da güçlen­direceğini belirtti.

“5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız”

“Yönettiğimiz altyapı yatırım­larıyla sadece teknolojiye ayak uydurmuyor bu süreçleri adeta biz inşa ediyoruz” ifadesini kul­lanan Sayan, “Önümüzdeki ay­larda 5G ile ilgili ihale sürecine başlayacağız. 5G ile dijital finan­sal işlemler başta olmak üzere birçok sektörde hız, güvenlik ve verimliliğin yeniden şekillendiği bir alana giriyoruz. Geliştirdiği­miz yerli milli 5G çözümlerimiz ile sadece altyapımızı değil eko­nomik bağımsızlığımızı da güç­lendiriyoruz. 2026 yılında 5G’yi Türkiye genelinde kullanmaya başlayacağız. 5G ile güvenliğin daha da önem kazandığı bir dö­neme giriyoruz. Siber saldırılar, kişisel veriler, dijital dolandırı­cılığa karşı güçlü bir dijital kale inşa etmek zorundayız.

“Dijitalleşmeyle şekillenen verinin, yazılımın ve yapay ze­kanın, ekonominin merkezine yerleştiği bir dünyadayız” di­yen Sayan, “Merkezinde veriyi, hızında yapay zekayı barındı­ran bir çağdayız. Geçen yıl fin­tech sektörüne ABD’de 7,3 mil­yar dolarlık yatırım yapılmış, bu küresel yatırımların neredeyse yarısı. İngiltere’de 2 milyar do­lar. Türkiye’de ise yaklaşık 200 milyon dolar yatırım yapılmış durumda. Bu daha yolun başın­da olduğumuzu ama istikameti­miz doğru olduğu anlamına ge­liyor. Hıza, kolaylığa ve veriye yatırım yapılıyor. Biz bu güve­ne yatırım yapıyoruz. Güvenli bir finansal sistem, güvenli bir altyapı, güvenli bir siber ekosis­tem” mesajları verdi.

“Yapay zeka başlı başına bir ekonomi”

Dijital dönüşümün başat ro­lünün yapay zeka olduğunu be­lirten Ömer Fatih Sayan, şu ifa­deleri kullandı: “Sadece 2025 yılında yapay zeka sektörünün 500 milyar dolarlık bir hacme ulaşması bekleniyor. 2030’da bunun 1,8 trilyon dolara ulaşa­cağı öngörülüyor. Bunun anla­mı şu; yapay zeka teknolojiyi dö­nüştüren bir sistem değil, yapay zeka başlı başına bir ekono­mi. Ekonominin damarlarında akan yeni kan; yapay zeka ve biz de bu ekonomide varız.”