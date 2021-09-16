Bakan Yardımcısı’ndan enflasyon yorumu: Devlet gereğini yapar

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Erzincan'da İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen "Erzincan İş Dünyası ile Buluşma Toplantısı"nda, gıda fiyatları ve enflasyona ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Enflasyondaki artışın dünyadan kaynaklandığını belirten Nebati, ilk defa enflasyonla karşılaşmadıklarını söyledi.

Enflasyonun artış sebebini de çözüm yollarını da iyi bildiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Nasıl ki 2002'de geldiğimizde yüzde 60'ların üzerindeki enflasyonu hızlı şekilde düşürüp tek rakamlı hanelere getirdiysek, şimdi de dünyanın karşı karşıya kaldığı bu enflasyonist ortamda Türkiye'deki bu oranları çok hızlı şekilde tek haneli rakamlara getiririz ve çalışanın da çalıştıranın da canını yakmadan, üzmeden bu işi yaparız. Gıda fiyatlarındaki pahalılık konusunda asla tahammül edemeyeceğimiz şey, elbette ki başıboşluktur. Pahalılıkta nedenler var ancak bu nedenleri bahane edip rutini ve doğalı dışına çıkarak fiyat artışı varsa, bunların denetiminin yapılması ve farklı şekilde hareket edenlerin cezalandırılması kamu yararınadır. Piyasa serbesttir ama devletin düzenleyici ve denetleyici olduğunu asla unutmayalım. Devlet gereğini yapar."