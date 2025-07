Takip Et

Bakan Yardımcısı Gümen, konuk olduğu bir televizyon programında şapın çift tırnaklı hayvanları etkileyen bulaşıcı ve verim kaybıyla seyreden ancak öldürücü olmayan viral bir hastalık olduğunu söyledi. Hastalığın hızlı yayıldığına dikkat çeken Gümen, Şap Enstitüsü'nün yıllık 50 milyondan fazla doz aşı ürettiğini, bunun bir kısmının yurt içinde kullanıldığını, kalanının da Azerbaycan'a gönderildiğini aktardı.

Şap ile mücadelede en önemli gücün aşı olduğunu vurgulayan Gümen, "2023 yılında Sat-2 ilk kez ülkeye geldiği zaman benzer mücadele yapılmıştı. 49 gün tüm ülkede hayvan hareketleri kontrol altına alınmıştı" ifadesini kullandı.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü Türkiye'yi örnek gösterdi

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü'nün 2023-2024 yılında yapılan mücadeledeki başarı dolayısıyla Türkiye'yi örnek gösterdiğini anlatan Gümen, geçen yıl da şap hastalığını yüzde 80 oranında düşürdüklerini hatırlatarakşöyle konuştu:

"Geçen yıl üç aşılama yaptık ve düşürdük hastalığı. Bu sene 12 Mayıs'ta yeni şap serotipi Sat-1 Hakkari Derecik'ten ülkemize giriş yaptı. Durumu kontrol ettik ve önlemleri yerinde alarak, Hakkari'de tüm hayvan hareketlerini durdurduk. Bir ay geriye dönük tüm hayvan sevklerini araştırdık. Ertesi gün Van'da ikinci hayvan tespitini yaptık. Hakkari ve Van'a 170 veteriner göndererek bölgeyi 6 günde aşıladık. Amacımız kurban öncesi hastalığın batıya gelmesini önlemekti. Bunda büyük bir başarı elde ettik."

"Hastalık olmayan illerde hayvan hareketleri açık"

Hayvan pazarlarını kapatmanın radikal bir karar olduğuna dikkati çeken Gümen, sahaya 6 milyon aşı gönderildiğini, aşının etkisi görüldükçe pazarların açılacağını belirtti. Aşının tek çözüm olmadığını, hayvan hareketlerinin de kontrol altına alınması gerektiğini aktaran Gümen, "81 ide hayvan pazarlarını kapattık, hayvan hareketlerini komple yasaklamadık. Şu anda hastalık olmayan illerde hayvan hareketleri açık. Hastalık olan illerde hayvan hareketlerini durdurduk" diye konuştu.

TARPOL 4,1 milyar dolarlık kayba işret etmişti

Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezinin (TARPOL) raporundaki "4,1 milyar dolarlık kayıp" ile ilgili bölümün hatırlatılması üzerine Gümen, Türkiye'nin yıllık hayvansal üretiminin 6-6,5 milyar dolar olduğunu belirterek, "4,1 miyar dolar zarar ortaya çıkması için tüm hayvancılığın bitmesi lazım. Böyle bi şey mümkün değil. 6 milyon aşı yaptık. Aşılanan hayvanlar yine hastalıkla karşılaşacak ama hafif geçirecekler. Bizim hesaplarımızda böyle bir rakam yok. Çok afaki rakamlar, bu hesaplama doğru değil" dedi.

Karkas et fiyatlarında gerileme

Karkas et fiyatlarında yaşanan gerilemeye değinen Gümen, şunları kaydetti:

"Geçen yıl kurban bayramı sonrası et fiyatları düşüşüyle bu yılki düşüş arasında fark yok. Şaptan dolayı et fiyatlarının düşmesi gerçekçi değil. Geçen yıl kurban bayramından sonra nasıl düştüyse bu yıl da düştü. 2 ay sonra elbet yükselmeye başlayacak. Okullar açılacak, tüketim artacak ve et fiyatları yükselecek. Aşırı yükselme ve düşüş hepimize zarar veriyor. O yüzden kontrollü şekilde üreticimizin kazanmaya devam edeceği modelde devam edeceğiz."

Gümen, 2028 yılında hayvan ve karkas ithalatının ülke gündeminden çıkacağını söyledi.