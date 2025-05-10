Bakan Yerlikaya: İş dünyası için güvenli ortam en büyük öncelik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği'nin (ASKON) İstanbul Bakırköy’deki bir otelde düzenlediği 13. Dönem 1. Genişletilmiş Başkanlar Toplantısı ve Üye Buluşması’na katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Yerlikaya, Türkiye’nin güvenliğini ve istikrarını sağlamanın sadece devletin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirterek, “İnşallah bin yıllık kardeşliğimizin arasına örülen terör duvarını yıkarak 'Terörsüz Türkiye' hedefine ulaşacağız çünkü biliriz ki huzur olmayan yerde ticaret olmaz, yatırım yeşermez, kalkınma başlamaz” ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türkiye Yüzyılı” vizyonunu hatırlatarak, bu hedefin güçlü ve adil bir Türkiye inşası için her alanda reform anlamına geldiğini söyledi. Türkiye’nin son çeyrek asırda bölgesel bir aktörden küresel bir oyun kurucuya dönüştüğünü vurgulayan Yerlikaya, “Hepimize düşen, bu yarışta söz sahibi olmak, güçlü bir Türkiye için birlikte çalışmaktır” dedi.

Bakan Yerlikaya, konuşmasında güvenlik güçlerinin organize suç yapıları ve uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadelesine de değinerek, “Amacımız yalnızca suçla mücadele değil, huzurun Türkiye'nin dört bir yanında sürdürülebilir hale gelmesidir” şeklinde konuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül ise konuşmasında ASKON’un sosyal sorumluluk projelerine verdiği katkıya dikkat çekerek, derneğin İstanbul’daki yatırım ortamına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise Bakan Yerlikaya’ya Suriyelilerin gönüllü dönüş sürecindeki katkıları için teşekkür ederek, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu yabancı iş gücüyle ilgili yasal düzenlemelerin güncellenmesi gerektiğini dile getirdi. Aydın ayrıca, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun terörden arındırılmasıyla birlikte yatırım açısından daha cazip hale geldiğini ifade etti.