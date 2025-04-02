Bakan Yılmaz Tunç'tan Özel'in boykot çağrısına tepki

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in tüm vatandaşlardan 2 Nisan'da alışveriş yapmamalarını isteyerek boykot çağrısında bulunmasına tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Tunç, 'CHP'nin bazı markaları hedef alan sistemli boykot çağrısının ekonomik düzene yönelik organize bir karalama kampanyası olduğunu' ifade etti.

"Hukuk Devletinde hiç kimse, markaları, şirketleri veya tüketicileri ideolojik çizgisine göre hizaya sokamaz" diyen Tunç, 'kimsenin kendi siyasi çıkarı uğruna binlerce insanın emeğini tehdit edemeyeceğini' kaydetti.

'Seviyesiz ve akıl dışı çağrılar...'

Bakan Tunç, 'yerli sermayeyi hedef alan ve ticaret hayatını sabote etmeye yönelik bu sorumsuz linç girişiminin açıkça hukuka aykırı olduğunu, bu nedenle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını' kaydetti.

Tunç şunları yazdı: "Bir işletmenin itibarını zedeleyici, faaliyetini sekteye uğratıcı kasıtlı beyanların, iş ve çalışma hürriyetini tehdit eden her girişimin hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. Bağımsız ve tarafsız yargı; esnafımızın, emekçimizin ve tüyü bitmemiş yetimin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edecektir. Şahsi menfaatlerinin esiri olan ana muhalefet partisinin genel başkanı, yaşadığı akıl tutulmasından bir an önce dönmeli, milletimizi birbirine düşürecek ve kaos oluşturacak sorumsuz ve şuursuz çağrılarından vazgeçmelidir. Böylesine seviyesiz ve akıl dışı çağrılara milletimiz kesinlikle itibar etmeyecek, ülkemizi kutuplaştırmaya çalışanlara, ekonomimize zarar vermeyi amaçlayanlara, sokakları karıştırmak isteyenlere sağduyusuyla, birlik ve beraberliğiyle en güzel cevabı verecektir."