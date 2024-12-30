Bakan Yumaklı açıkladı: Bozulan fiyatlama davranışı düzelecek!

Ekonomi yönetimi yılın son Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısı için Şanlıurfa'da bir araya geldi. Ekonomi gündemindeki gelişmelerini değerlendiren Bakan Yumaklı, önemli açıklamalarda bulundu.

Fahiş fiyat artışına karşı denetimler sürüyor

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın, asgari ücret artışı sonrası fahiş fiyatla mücadele için denetimleri sıkılaştırdığını belirten Bakan Yumaklı, "Fahiş fiyat olarak nitelendirdiğimiz artışların hiçbiri arzla alakalı değil. Sanki maliyetlerin tamamı işçilik ücreti. Bundan vazgeçilmesi gerekir" dedi.

'Davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek'

Hem kendi denetim personelleri ile hem de Ticaret Bakanlığı'nın personeliyle saha olduklarına dikkat çeken Yumaklı, "Tespit ettiklerimize gerekli yaptırımı yapıyoruz. Ben inanıyorum bu davranış bozukluğu bir süre sonra bitecek. Büyük oranda da çözümlendiğini göreceğiz. En son kırmızı etle alakalı bir durum oldu. Artış olacakmış gibi bir algı oluşturmaya çalışıldı. Yarım gün sürdü. Ama bunu denemekten vazgeçmeyecekler. Biz de gereğini yapacağız" ifadelerini kullandı.

Tarımsal üretimin verimli bir şekilde artacağını belirten Yumaklı, gıda arz güvenliği konusunu güvence altına alıp fazlasını da ülke ekonomisine katkı olacak şekilde ihracata dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi.

Türkiye'den Suriye'ye tarım ateşesi!

Bakanlığın Suriye raporuna değinen da Yumaklı, "Tespitlerimize göre tarımsal altyapıda 3'te 2 oranında hasar oluştuğuna dair bir gözlem var.İki gün önce oraya giden heyetimiz geri döndü. Bakan yardımcımız ve birçok uzman arkadaşlarımızla birlikte. Şartlar olgunlaştığında oraya gidecek tarım ateşesi atama konusunda da hazırlığımız var" dedi.