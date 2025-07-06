Bakan Yumaklı açıkladı: Tarımda 74 milyar dolarlık hasıla rekoru!

Dünya Bankası verilerine göre Türkiye, 2024 yılında tarımsal hasılasını yüzde 7 artırarak 74 milyar dolara yükseltti. Bu başarıyla Türkiye, dünyada en yüksek tarım üretim değerine sahip ilk 7 ülke arasına girdi.

2023'te 68,9 milyar dolar olarak kayıtlara geçen tarımsal hasılanın 2024’te 74 milyar dolara yükseldiğini belirten Bakan Yumaklı da, Türkiye’nin tarımda ilk kez 70 milyar dolar sınırını aşarak tarihi bir başarıya imza attığını duyurdu.

Tarımsal hasılada dünya 7'incisi

Dünya Bankası’nın küresel tarımsal hasıla sıralamasına göre Türkiye, 2024 yılı itibarıyla Çin, Hindistan, ABD, Endonezya, Brezilya ve Pakistan'ın ardından dünyanın en yüksek tarım üretim değerine sahip 7'inci ülkesi oldu.

Geçtiğimiz yıl aynı listede Türkiye'nin sıralaması 8'di.

Yumaklı'dan üreticiye tebrik

Tarımsal üretim gücünün her geçen yıl daha da arttığını ifade eden Yumaklı bu başarı için üreticileri de kutlayarak, “Bu başarıda emeği geçen tüm çiftçilerimizi, üreticilerimizi ve tarım sanayimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız” dedi.