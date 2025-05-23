Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD III Programı 3. Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hayvancılık sektöründe desteklenecek projelere ilişkin değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu. Buna göre, süt, kırmızı et, kanatlı eti ve yumurta üretimi yapan işletmelere ait 329 proje, toplamda 3,6 milyar lira hibe desteği alacak.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hibe desteği almaya hak kazanan girişimcilerin projelerini tamamlamasıyla birlikte 6 milyar lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılacağını belirtti.

Yumaklı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla sağladığımız bu desteklerle üretimi artırıyor, istihdam sağlıyor, kırsal kalkınmayı destekliyor, AB standartlarında modern yatırımlar hayata geçiriyoruz. Hayvansal üretimimizin gücünü artıracak bu desteklerin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

IPARD (Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı) kapsamında verilen bu hibeler, kırsal bölgelerdeki tarım ve hayvancılık yatırımlarını teşvik ederek hem ekonomik büyümeye katkı sağlıyor hem de Avrupa Birliği standartlarına uyumlu modern tesislerin kurulmasına olanak tanıyor.