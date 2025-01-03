Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin destek ödemesi bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.
Üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık ödemenin bugün yapılacağını duyurdu.
Bakan Yumaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."
Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz.— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) January 3, 2025
2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/5phQPkr04j