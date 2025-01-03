  1. Dünya Gazetesi
  2. Ekonomi
  3. Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin destek ödemesi bugün hesaplarda
Takip Et

Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin destek ödemesi bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destek ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık ödemenin bugün yapılacağını duyurdu. 

Bakan Yumaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."