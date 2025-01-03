Bakan Yumaklı duyurdu: Çiftçinin destek ödemesi bugün hesaplarda

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabı X'ten, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Üreticilere destek olmaya devam edeceklerini belirten Yumaklı, 2 milyar 298 milyon 236 bin liralık ödemenin bugün yapılacağını duyurdu.

Bakan Yumaklı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Üreticimizin emeğine destek, üretime güç olmaya devam ediyoruz. 2 milyar 298 milyon 236 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun."