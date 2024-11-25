Bakan Yumaklı duyurdu: Devlet destekli tarım sigortaları (TARSİM) için 2025 reformları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, devlet destekli tarım sigortalarında (TARSİM) 2025 yılına yönelik önemli yeniliklerin hayata geçirileceğini açıkladı.

Yumaklı, üreticilerin karşı karşıya olduğu riskleri azaltmayı hedefleyen bu yeniliklerin tarım sektörüne önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Yeni düzenlemeler

Yumaklı’nın açıklamalarına göre TARSİM kapsamındaki yenilikler şu şekilde sıralandı:

* Üretim planlamasına konu ürünlerde yüzde 10 prim indirimi uygulanacak.

* Sözleşmeli üretim yapan üreticiler için yüzde 10-15 oranında prim indirimi yapılacak.

* Su kısıtı olan ürünler için ilave yüzde 10 prim indirimi sağlanacak.

* Yağlık ayçiçeği teminat kapsamına alındı.

* Seralara fırtına teminatı eklendi.

* Köy bazlı verim sigortasında devlet destek oranı yüzde 60’tan yüzde 70’e çıkarıldı.

* Büyükbaş hayvan hayat sigortalarında gebelikte yavru kaybı teminatı dahil edildi.

* Tarımsal birlik ve kooperatif üyelerine ek olarak yüzde 5 üyelik indirimi uygulanacak.

Seralara fırtına teminatı ve diğer yenilikler

Yumaklı, tarım sigortalarında gelir koruma sigortasının kapsamının genişletildiğini, arpa için de gelir koruma teminatı sunulmaya başlandığını belirtti. Özellikle doğal afetlerin sıklığının arttığı bir dönemde bu yeniliklerin üreticilere daha fazla güvence sağlayacağına dikkat çekti.

Bakan Yumaklı, yapılan düzenlemelerle hem üreticilerin hem de tarım sektörünün doğal afetler ve piyasa dalgalanmalarından daha az etkilenmesinin hedeflendiğini ifade ederek, “Üreticilerimizi desteklemeye, tarım sektörünü daha dayanıklı ve sürdürülebilir bir hale getirmeye devam edeceğiz” dedi.