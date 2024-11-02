Bakan Yumaklı: Ekim, kasım ve aralık için süt primini yüzde 100 artıracağız

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin her noktasındaki üreticilerle buluşmaya devam ediyor. Cuma günleri yapılan bu organizasyon kapsamında Elmadağ'a giden ve açıklamalarda bulunan Yumaklı, tarımsal üretime yönelik desteklerin gelecek yıl 91 milyar liradan yaklaşık 135 milyar liraya yükseltildiğine dikkat çekti.

3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak

Tarımsal desteklerin en efektif şekilde üreticilerin daha verimli ve kaliteli üretim yapabilmeleri için kullanılacağını dile getiren Yumaklı: "Bu yeni dönemde daha büyük bir azimle üretimimizi artıracağız inşallah. Geçtiğimiz ağustos ayının sonundan itibaren özellikle süt üretiminin fazlalaşmasıyla bir problem oluşmuştu. Et ve Süt Kurumu olarak piyasa regülasyonu görevimizi yerine getirmeye başladık. Alımlar devam ediyor. Yaklaşık 50 bin tona yakın süt bu dönemde piyasadan çekildi. Sene sonuna kadar devam edeceğiz. Gerekirse önümüzdeki yıl da buna devam edeceğiz. Ekim, kasım ve aralık dönemi için süt primini yüzde 100 artıracağız, (litre başına) 1 lira olarak uygulayacağız. Bu dönemde hem piyasa regülasyonu, piyasadan fazla olan sütlerin Et ve Süt Kurumu vasıtasıyla toplanması hem de üreticilerimize destek olması açısından 3 ay için süt primi 1 lira olarak uygulanacak" dedi.