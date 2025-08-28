Bakan Yumaklı: Her yıl 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız

Ankara'nın Polatlı ilçesinde bulunan bir besi çiftliğini ziyaret eden Bakan Yumaklı, yeni hayvancılık projesi ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Güçlü Besi Güçlü Üretim Projesi'nin ayrınlarını aktaran Yumaklı, 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanın üreticiden karşılanacağını ve ülkeye getireceği yaklaşık kazancın 8 milyar lira civarında olacağını açıkladı.

"Dişi sperma kullanımı oranı yüzde 25'e yükseldi"

Açıklanan 3 yıllık destekleme modeli sayesinde damızlık materyalde önemli ilerleme kaydedildiğini vurgulayan Bakan Yumaklı, "Hedefimiz, dişi damızlık materyalin ari işletmelerimizden karşılanmasıydı. Sütçü ırklarda dişi sperma kullanımı oranı şimdiden yüzde 25 seviyesine yükseldi. Bu, ülkemiz için son derece umut verici bir sonuç" dedi.

Süt üretiminde arz fazlası olduğunu ifade eden Yumaklı, "Kırmızı ette ise ana hedefimiz yerli üretimi geliştirmek ve gündemimizden ithalat konusunu çıkarmak. Tedarik edilen hayvanların ülke içindeki işletmelere daha adil dağılımının yapılması, küçük işletmelere daha fazla pay verip onların ayakta kalması ve hayvancılığın tüm ülke sathında sürdürülebilir şekilde yapılması önemli. Bugün geldiğimiz noktada, piyasada da bunun etkisinin hissedildiğini görüyoruz" diye konuştu.

Yüzde 50 daha fazla destek veriliyor

Süt ve besi bölgelerinin belirlendiği illerde besi materyali üretecek olan üreticilere, Hayvancılık Yol Haritası'nda belirtilen destekleme sistemine devlet tarafından verilecek ekstra teşviklerin olacağını duyurmuş olan Yumaklı, belirlenen bölgelerde üretilen etçi ve kombine ırk buzağılara yüzde 50 daha fazla destek verilmeye başlandığını açıkladı.

Öte yandan Bakan Yumaklı, Hayvancılıkta Üretimi Geliştirme Projesiyle, Et ve Süt Kurumu'nun tedarik ettiği anaç hayvanların, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (TİGEM) Şanlıurfa ve Iğdır'da damızlık merkezi olarak hizmet verdiğini ve anaç hayvanların sayısının arttığını dile getirdi.

Her yıl 200 bin hayvan yerli üreticiden karşılanacak

TİGEM bünyesindeki kaliteli etçi ırk damızlıkları, üreticilere vermeye başladıklarını belirten Yumaklı şöyle konuştu:

"Üreticilerimiz ilk buzağılarına kavuşmaya başladılar. Sütçü ırk popülasyonumuzda oluşan fazlalığın bir kısmından etçi ırk yavru almayı hefeliyoruz. Süt üretimimizin omurgasını oluşturan, yüksek damızlık niteliği taşıyan sütçü ırklarımızı 'Gen Bankası' olarak koruyoruz. Soy kütüğüne kayıtlı olmayan, sayısı 1 milyona yaklaşan dişi sütçü ırk sığırlarımızı, etçi ırklarla melezleyeceğiz.

Kazanç 8 milyar lira civarında olacak

Böylece, sütçü ırka göre daha fazla kaliteli et üreten hayvanlar elde edeceğiz. Üreticimizin gelirini artıracağız. İthalatla ilgili konunun gündemimizden çıkması için önemli bir dönüm noktası. Zorunlu bir proje değil, üreticilerin isteğine bağlı proje. Sütçü ırk hayvana etçi ırk sperma kullanarak bu projeye dahil olacaklar. Bu adımlar sayesinde 2026'dan itibaren her yıl ortalama 200 bin baş hayvanı kendi üreticimizden karşılayacağız. Ülkeye getireceği yaklaşık kazanç 8 milyar lira civarında olacak."