Bakan Yumaklı: Türkiye 186 ülkeye 2 bin 200’den fazla tarım ve gıda ürünü ihraç ediyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye’nin tarım ve gıda ihracatında ulaştığı güncel verileri paylaştı.

Ankara’da düzenlenen “AI Tomorrow Summit 2025” programında konuşan Yumaklı, “Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye, 186 ülkeye 2 bin 200 çeşitten fazla tarım ve gıda ürünü ihraç ediyor. 2024 yılı rakamlarına göre bu alandan 32,6 milyar dolarlık gelir elde edildi” dedi.

Yapay Zeka Politikaları Derneği tarafından organize edilen ve çok sayıda protokol üyesinin katıldığı etkinlikte konuşan Yumaklı, üretim sistemlerinin teknoloji altyapısına entegre edilmesinin önemine vurgu yaptı.

“Kırsal kalkınma destekleri ve projeleriyle bu dönüşümü sağlamak istiyoruz” diyen Bakan Yumaklı, tarımın iklim değişikliğinden en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu da hatırlattı.

Türkiye’nin stratejik konumu, üretim gücü ve genç nüfusunun yeniliklere hızla uyum sağlayabilme kabiliyeti sayesinde tarımsal risklere karşı güçlü bir pozisyonda olduğunu belirten Yumaklı, “Dün tarım 4.0 ile yakalanan başarıyı, bugün tarım 5.0 ile sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

Yapay zekâ destekli tarım projeleri yolda

Konuşmasında 4. Tarım Orman Şûrası’nda alınan kararları da hatırlatan Yumaklı, yapay zekâ ve akıllı tarımla ilgili alınan tüm kararların hayata geçirileceğini belirtti. Yumaklı şu bilgileri verdi:

* Yeni tarım odaklı teknoloji geliştirme bölgeleri ve AR-GE merkezleri kurulacak.

* Dijital tarım, yapay zekâ ve ileri tarım teknolojileri üzerine çalışacak bir araştırma enstitüsü hayata geçirilecek.

* Kuraklık ve aşırı hava olaylarına karşı erken uyarı sistemleri kurulacak, dijital kuraklık izleme sistemleri geliştirilecek.

* Tarımsal gözlem uydu ağı ve yapay zekâ destekli tahmin ve izleme sistemleri devreye alınacak.



