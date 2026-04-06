Bakan Yumaklı’dan alım güvencesi: Hububatta bu yıl rekor bekliyoruz

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ/KONYA

Ulusal Hububat Konse­yi’nin 2026 Hasat Ön­cesi Hububat Kong­resi, Konya’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde dü­zenlenen kongrede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sektöre ilişkin önemli değerlendirmelerde bu­lundu.

Konya’da konuşan Yumaklı, kuraklığın ardından üretimde toparlanma sinyalleri alındığını belirterek, yeni dönemde planlı üretim ve güçlü desteklerle re­kor hedeflendiğini söyledi.

“Bu yıl yağışlar konusunda mutluyuz”

Geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai donun rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyret­tiğini vurguladı. Üretimde her­hangi bir sorun yaşanmaması halinde kayıpların telafi edile­ceğini belirten Yumaklı, “Geçen yıl kaybettiğimizi misliyle geri alacağımıza ve rekor kıracağı­mıza inanıyorum” dedi.

“TMO hububat alımıyla ilgili hazırdı”

Rekor üretim ihtimaline kar­şı hazırlıkların tamam olduğu­nu ifade eden Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin süreci yö­netmeye hazır olduğunu belirt­ti. Üreticinin mağdur edilme­yeceğini vurgulayan Yumaklı, “Alım fiyatlarında üreticiyi ko­ruyacak, tüketiciyi de kollaya­cak bir dengeyi sağlayacağız” diye konuştu. Artan maliyetle­rin de göz önünde bulundurula­cağını kaydeden Yumaklı, des­tek politikalarının bu çerçevede şekillendirileceğini ifade etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin coğ­rafi veri ve uydu görüntüleriy­le güçlendirildiğini dile getiren Yumaklı, işlenmeyen arazilerin ekonomiye kazandırılmasıyla önemli sonuçlar elde edildiğini aktardı. Bu kapsamda tespit edi­len arazilerin yüzde 65’inin ye­niden üretime açıldığını söyledi.

“Hububat, stratejik bir konu haline geldi”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da hububatın artık sadece tarımsal değil, je­opolitik ve ekonomik boyutla­rıyla stratejik bir alan olduğu­nu ifade etti. Küresel gelişmele­rin bu önemi artırdığını belirten Gürcan, doğru politikaların za­manında uygulanmasının kri­tik olduğunu söyledi.

Ulusal Hububat Konseyi Baş­kanı Yaşar Serpi ise tarımın bir güvenlik meselesi haline gel­diğine dikkat çekerek daha di­rençli bir üretim yapısına geçil­mesi gerektiğini vurguladı.

“Bereketli bir sezon bekliyoruz”

Konya Ticaret Borsası Baş­kanı Hüseyin Çevik, ekim dö­nemindeki yağışların bitki ge­lişimini olumlu etkilediğini belirterek, nisan ve mayıs ay­larındaki yağışların rekolte açısından belirleyici olacağını söyledi.