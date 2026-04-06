Bakan Yumaklı’dan alım güvencesi: Hububatta bu yıl rekor bekliyoruz
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hububat Kongresi’nde yağışların olumlu seyrine dikkat çekerek bu yıl rekoltede rekor beklediklerini açıkladı. Üreticiyi koruyacak alım politikalarının süreceğini vurgulayan Yumaklı, TMO’nun da olası yüksek üretime hazır olduğunu söyledi.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ/KONYA
Ulusal Hububat Konseyi’nin 2026 Hasat Öncesi Hububat Kongresi, Konya’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde düzenlenen kongrede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sektöre ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Konya’da konuşan Yumaklı, kuraklığın ardından üretimde toparlanma sinyalleri alındığını belirterek, yeni dönemde planlı üretim ve güçlü desteklerle rekor hedeflendiğini söyledi.
“Bu yıl yağışlar konusunda mutluyuz”
Geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai donun rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyrettiğini vurguladı. Üretimde herhangi bir sorun yaşanmaması halinde kayıpların telafi edileceğini belirten Yumaklı, “Geçen yıl kaybettiğimizi misliyle geri alacağımıza ve rekor kıracağımıza inanıyorum” dedi.
“TMO hububat alımıyla ilgili hazırdı”
Rekor üretim ihtimaline karşı hazırlıkların tamam olduğunu ifade eden Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin süreci yönetmeye hazır olduğunu belirtti. Üreticinin mağdur edilmeyeceğini vurgulayan Yumaklı, “Alım fiyatlarında üreticiyi koruyacak, tüketiciyi de kollayacak bir dengeyi sağlayacağız” diye konuştu. Artan maliyetlerin de göz önünde bulundurulacağını kaydeden Yumaklı, destek politikalarının bu çerçevede şekillendirileceğini ifade etti.
Çiftçi Kayıt Sistemi’nin coğrafi veri ve uydu görüntüleriyle güçlendirildiğini dile getiren Yumaklı, işlenmeyen arazilerin ekonomiye kazandırılmasıyla önemli sonuçlar elde edildiğini aktardı. Bu kapsamda tespit edilen arazilerin yüzde 65’inin yeniden üretime açıldığını söyledi.
“Hububat, stratejik bir konu haline geldi”
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da hububatın artık sadece tarımsal değil, jeopolitik ve ekonomik boyutlarıyla stratejik bir alan olduğunu ifade etti. Küresel gelişmelerin bu önemi artırdığını belirten Gürcan, doğru politikaların zamanında uygulanmasının kritik olduğunu söyledi.
Ulusal Hububat Konseyi Başkanı Yaşar Serpi ise tarımın bir güvenlik meselesi haline geldiğine dikkat çekerek daha dirençli bir üretim yapısına geçilmesi gerektiğini vurguladı.
“Bereketli bir sezon bekliyoruz”
Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, ekim dönemindeki yağışların bitki gelişimini olumlu etkilediğini belirterek, nisan ve mayıs aylarındaki yağışların rekolte açısından belirleyici olacağını söyledi.