Bakan Yumaklı’dan alım güvencesi: Hububatta bu yıl rekor bekliyoruz

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Hububat Kongresi’nde yağışların olumlu seyrine dikkat çekerek bu yıl rekoltede rekor beklediklerini açıkladı. Üreticiyi koruyacak alım politikalarının süreceğini vurgulayan Yumaklı, TMO’nun da olası yüksek üretime hazır olduğunu söyledi.

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ/KONYA

Ulusal Hububat Konse­yi’nin 2026 Hasat Ön­cesi Hububat Kong­resi, Konya’da geniş katılımla gerçekleştirildi. Konya Ticaret Borsası’nın ev sahipliğinde dü­zenlenen kongrede Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumak­lı ile Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan sektöre ilişkin önemli değerlendirmelerde bu­lundu.

Konya’da konuşan Yumaklı, kuraklığın ardından üretimde toparlanma sinyalleri alındığını belirterek, yeni dönemde planlı üretim ve güçlü desteklerle re­kor hedeflendiğini söyledi.

“Bu yıl yağışlar konusunda mutluyuz”

Geçen yıl yaşanan kuraklık ve zirai donun rekolteyi olumsuz etkilediğini hatırlatan Yumaklı, bu yıl yağışların olumlu seyret­tiğini vurguladı. Üretimde her­hangi bir sorun yaşanmaması halinde kayıpların telafi edile­ceğini belirten Yumaklı, “Geçen yıl kaybettiğimizi misliyle geri alacağımıza ve rekor kıracağı­mıza inanıyorum” dedi.

“TMO hububat alımıyla ilgili hazırdı”

Rekor üretim ihtimaline kar­şı hazırlıkların tamam olduğu­nu ifade eden Yumaklı, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin süreci yö­netmeye hazır olduğunu belirt­ti. Üreticinin mağdur edilme­yeceğini vurgulayan Yumaklı, “Alım fiyatlarında üreticiyi ko­ruyacak, tüketiciyi de kollaya­cak bir dengeyi sağlayacağız” diye konuştu. Artan maliyetle­rin de göz önünde bulundurula­cağını kaydeden Yumaklı, des­tek politikalarının bu çerçevede şekillendirileceğini ifade etti.

Çiftçi Kayıt Sistemi’nin coğ­rafi veri ve uydu görüntüleriy­le güçlendirildiğini dile getiren Yumaklı, işlenmeyen arazilerin ekonomiye kazandırılmasıyla önemli sonuçlar elde edildiğini aktardı. Bu kapsamda tespit edi­len arazilerin yüzde 65’inin ye­niden üretime açıldığını söyledi.

“Hububat, stratejik bir konu haline geldi”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan da hububatın artık sadece tarımsal değil, je­opolitik ve ekonomik boyutla­rıyla stratejik bir alan olduğu­nu ifade etti. Küresel gelişmele­rin bu önemi artırdığını belirten Gürcan, doğru politikaların za­manında uygulanmasının kri­tik olduğunu söyledi.

Ulusal Hububat Konseyi Baş­kanı Yaşar Serpi ise tarımın bir güvenlik meselesi haline gel­diğine dikkat çekerek daha di­rençli bir üretim yapısına geçil­mesi gerektiğini vurguladı.

“Bereketli bir sezon bekliyoruz”

Konya Ticaret Borsası Baş­kanı Hüseyin Çevik, ekim dö­nemindeki yağışların bitki ge­lişimini olumlu etkilediğini belirterek, nisan ve mayıs ay­larındaki yağışların rekolte açısından belirleyici olacağını söyledi.

Çok Okunanlar