Bakan Yumaklı’dan G20 Zirvesi'nde tarım vurgusu: Gençler ve kadınlar en önemli unsur

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Brezilya'nın Mato Grosso eyaletinde düzenlenen G20 Tarım Bakanları Zirvesi'nde, gıda arz güvenliğinin en önemli unsurlarından birinin gençler ve kadınların tarımsal üretim içinde kalmaları olduğunu söyledi.

Zirvenin ikinci gününde konuşan Bakan Yumaklı, Türkiye'nin tarım alanında kırsal kalkınma hamlelerinden ve gençlerle kadınlara yönelik pozitif ayrımcılıktan bahsetti.

Bakan Yumaklı, Birleşmiş Milletler’in 2030 sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda tarımsal üretimde 4 önemli başlık olduğuna dikkat çekti.

Bu başlıkları; sürdürülebilir gıda sistemleri, uluslararası ticaretin gıda sistemlerine etkisi, aile çiftçiliğinin önemi ve su ürünleri yetiştiriciliği olarak sıralayan Yumaklı, bu konularda G20 ülkeleriyle verimli görüşmeler yaptıklarını belirtti.

Yumaklı, Türkiye'nin özellikle gıda arz güvenliği konusundaki rolünün altını çizerek, “Tarımda ülkemizin büyük bir avantajı var ve bu avantajı iş birlikleri ile daha da geliştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Zirvede, gençler ve kadınların tarımsal üretimde kalması gerektiği konusunda ortak bir mutabakata varıldığını ifade eden Yumaklı, Türkiye'nin bu konuda ciddi adımlar attığını ve bunun önümüzdeki dönemde de en önemli gündem maddesi olacağını vurguladı.