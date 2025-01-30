Bakan Yumaklı'dan gıdada arz güvenliği açıklaması

Ankara’da gerçekleştirilen 4. Tarım Orman Şurası’na çok sayıda akademisyen, STK, kooperatikf ve sektör temsilcisi katıldı. Burada yağtığı konuşmada gıda arz güvenliğine değinen Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, yeni tarım politikalarının sürdürülebilirlik, verimlilik, kalite, kayıtlılık ve sektöre yatırım başlıklarıyla 5 ana eksende şekillendiğini belirtti

Hayvancılıkta yeni yol haritası

Yeni hayvancılık yol haritasının belirlendiğini ifade eden Yumaklı, uygun maliyetlerde hayvan temin edilmesi ve vatandaşların uygun şartlarda et tüketmesi için çeşitli projelere imza atıldığını belirtti. İşlenmeyen arazilerin tarıma kazandırılması için çeşitli düzenlemelerin hayata geçirildiğini aktaran Bakan Yumaklı, üretim yapılan tüm alanların destek alması için mevzuatta önemli değişiklikler yapıldığını anlattı.

Taklit ve tağşiş ürünler

Sağlıklı ve güvenilir gıdaya vatandaşların ulaşabilmesi için çeşitli düzenlemeler yapıldığını dile getiren Bakan Yumaklı, taklit ve tağşiş ürünler ile sağlığı tehlikeye düşürecek ürünleri, marka ve firma ismiyle anlık olarak bakanlığın sistemi üzerinden yayınlandığını hatırlattı.

Gıda arz güvenliği

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Şimdi 5 yıl sonraya, 2030’a hep birlikte gidelim. Ülke nüfusumuz 88 milyonun üzerine, turist sayımız ise 70 milyona ulaşacak. Artan nüfus ve azalan kırsal nüfus, gıda arz güvenliğimizi çoktan etkilemeye başladı. Bu durumda, gıda arz güvenliğimizi sağlamak için bugünden daha çok üretmemiz gerekecek.”

Küresel ısınmanın etkilerini, Türkiye’nin Akdeniz kuşağında olması nedeniyle daha fazla hissedeceğine dikkati çeken Bakan Yumaklı, “2 aydır mevsim normallerinin üzerinde seyreden bir iklim var. Bir yandan gıda üretimini baskılayan, diğer yandan da tüketimin artmasına neden olacak birçok etkeni düşünmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

'Dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız'

Bakan Yumaklı, “Tarım ve gıdanın üretim-yönetim ve tedarikten oluşan bir zincir olduğunu unutmamamız gerekiyor. Görünen o ki; yakın ve uzak birçok riskle ve bunların getirdiği farklı sınamalar ve meydan okumalarla karşı karşıya kalacağız. Bütün bunlara karşı, dirençli bir tarım orman sektörü oluşturmak zorundayız” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, Mayıs ayı içerisinde de Şura Sonuç Bildirgesi’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile de paylaşılacağını açıkladı.