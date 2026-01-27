Bakan Yumaklı'dan hortumun vurduğu Antalyalı üreticiye mesaj

Antalya'da dün şehri savaş alanına çeviren hortum, sera ve bahçelerde büyük hasara yol açarken üreticiler çaresiz kaldı.

Seraları yıkılan, ağaçları yerinden sökülen üreticiler mahsullerinin büyük kısmını da kaybetti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise sosyal medya hesabından, üreticinin yanında olduklarını ifade eden bir mesaj paylaştı.

'Etkileri en kısa sürede giderilecek'

Tüm üreticilere ve vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Gelen tüm ihbar ve talepler titizlikle değerlendirilmektedir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerimiz ile TARSİM eksperlerimiz sahada, hasar tespit çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Devletimiz, yaşanan olumsuzlukların etkilerini en kısa sürede gidermek ve üretimin devamını sağlamak için tüm imkanlarıyla sahadadır. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten korusun."