Bakanı Pekcan: Türkiye ekonomisinin olumlu seyri göstergelere de yansıyor

18 Şubat 2020

Ticaret Bakanlığı İstişare Kurulunun 9'uncu toplantısı Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinde (TOBB) gerçekleştirildi.

Toplantıya, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Pekcan, toplantının açılışında, istişare kurulu toplantısının "ticaretin zirve toplantısı" olduğunu belirterek, burada büyümenin ve kalkınmanın temeli ihracatın artırılması ve tabana yayılması ile ilgili politikaları değerlendireceklerini ifade etti.

Geçen toplantıdan bu yana yapılan çalışmalarla ilgili bilgi veren Pekcan, "Geçen toplantıda şahıs firmalarının da ihracat desteklerinden yararlanması gündeme gelmişti. Bununla ilgili biz çalışmalarımıza başladık. İnşallah mevzuat çalışmalarımızı tamamlayarak ihracat ailemize yeni fertlerin katılmasını da sağlayacağız.’" diye konuştu.

Pekcan, bankacılık sisteminin gelişmediği ülkelerdeki para transferleriyle ilgili sorunların geçen toplantıda gündeme getirildiğini anımsatarak, bu konuyla ilgili taleplerin Hazine ve Maliye Bakanlığına iletildiğini kaydetti.

Avrupa Yeşil Anlaşması'nı da ileriki günlerde yoğun şekilde ele alacaklarına işaret eden Pekcan, "Bu doğrultuda bir çalışma grubu oluşturduk. Öncelikle 4 Şubat'ta bakan yardımcılarımın koordinasyonunda ve ilgili bakanlıkların bakan yardımcılarının ve genel müdürlerinin katılımıyla ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İkinci toplantımızı da sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle gerçekleştirip, bu doğrultuda yol haritalarımızı belirlemiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Pekcan, "menşe ispat" uygulaması konusunda iletilen sıkıntıları ele aldıklarını dile getirerek, bu konuda da çalışmalara başladıklarını, Avrupa Birliği üyesi ülkelerle yaptıkları görüşmelerde menşe sapmasının önlenmesine yönelik neler yapılabileceğini görüştüklerini kaydetti.

"Üretim öncülüğünde büyüme odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz’’



Küresel ekonomi ve ticaretteki yavaşlamaya rağmen geçen yıl ihracatta çok önemli başarılar elde ettiklerinin altını çizen Pekcan, şunları kaydetti:

"2020 yılında da çalışmalarımız ivmelenerek devam ediyor ve yine ocak ayına bir rekorla başladık. En yüksek ocak ayı ihracat rakamını açıklamak kısmet oldu. Ocakta yüzde 6,1 artış ile 14,8 milyar dolar ihracat açıkladık. Aynı dönemde ithalatımız yüzde 18,9 artarak 19,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Toplam dış ticaretimiz yüzde 13 artarak 34 milyar dolara yükseldi. Türkiye ekonomisinin bu olumlu seyri aslında göstergelere de yansımakta. Sanayi üretim endeksi Aralık 2019'da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,6 arttı. Bu 2018 yılının şubat ayından bu yana yaşanan en hızlı yükseliş oldu. Bu performansı kalıcı hale getirme ve üretim öncülüğünde büyüme odaklı çalışmalarımızı da sürdüreceğiz."

Pekcan, Dünya Ticaret Örgütünün geçen yıl ocak-kasım dönemine ilişkin açıkladığı rakamlara da değinerek, "Dünyada en çok ihracat gerçekleştiren 50 ülkede düşüş gözlenirken, 11. ay sonu verilerinde de 9. ayda olduğu gibi Türkiye en çok ihracat artışı gösteren 7. ülke sıralamasındaki yerini korudu. Beklentilerin de açıklanan rakamların da 2020'nin olumlu ve başarılı bir yıl olacağını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

TÜİK tarafından bu yılın ocak ayı "Ekonomik Güven Endeksi"nin de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17,7 artışla 97,1 değerinde gerçekleştiğini hatırlatan Pekcan, ‘"2020 yılında 2019'daki başarımızın da ötesine geçmek için el birliği ile çalışacağız." dedi.

Yıl başından bu yana ticaret diplomasisi faaliyetlerini yoğun bir şekilde yürüttüklerine işaret eden Pekcan, söz konusu sürede Nijerya, Fas, Davos, Cezayir, Gambiya, Senegal, Litvanya, Ukrayna, Hırvatistan ve Pakistan'da ikili üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

"İhracat desteklerini 3'e ayırdık"



Pekcan, ihracatın Türkiye'nin sanayileşmesinin ve büyümesinin "motoru" olduğunu belirterek, Bakanlık olarak en temel hedeflerinin ihracatı geliştirmek ve tabana yaymak olduğunu vurguladı. Pekcan, bu vizyonun doğal sonucu olarak firmaları ihracatın her aşamasında desteklediklerini ifade etti.

Destekleri, ihracata hazırlık, pazarlama ve markalaşma olarak 3'e ayırdıklarını kaydeden Pekcan, toplantıda desteklerin nasıl daha etkin hale getirilebileceği, iş dünyasının bundan yeterince faydalanması ve gümrüklerdeki modernizasyon çalışmaları gibi konuları ele alacaklarını söyledi.

Pekcan, bunların dışında 2 Ocak itibarıyla otomasyon desteklerini de devreye aldıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"İş insanlarımız artık bütün destekleri otomasyon üzerinden alabiliyor. Yine yeni devreye aldığımız müşavir ağı sistemimizle bütün dünyaya yayılı ticaret müşavirlerimizin bakanlığımızla koordineli çalışmasını sağlıyoruz. 2 Ocak itibarıyla iş dünyasına 'müşavire danışın hattını' açtık artık müşavirlerimiz 24 saat iş dünyamızın hizmetinde."

Toplantıda ayrıca Türk girişimcileri ve profesyonelleri aynı platformda bir araya getiren Dünya Türk İş Konseyinin yeni dönem stratejisini istişare edeceklerini aktaran Pekcan, YASED'in Brexit sonrası sürece ilişkin çalışmalarını dinleyeceklerini söyledi.