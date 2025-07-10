Bakanı Şimşek'ten sanayi üretim verilerine ilişkin değerlendirme!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabı X (Twitter) üzerinden bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mayıs ayına ait sanayi üretimi verilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Şimşek, ekonomik faaliyetin ılımlı bir seyir izlediğini belirterek, mayısta sanayi üretimi aylık bazda yüzde 3,1, takvim etkisinden arındırılmış yıllık bazda ise yüzde 4,9 arttığını açıkladı. Şimşek, imalat sanayinde ise iyileşmenin genele yayıldığını ifade etti.

Yılın ikinci çeyreğine ilişkin pozitif beklentilerini de paylaşan Şimşek, sanayide güçlü bir yıllık büyüme öngördüklerini söyledi.

Şimşek ayrıca, küresel belirsizliklerin azalması ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle finansal koşulların iyileşeceğine işaret ederek, "Bu gelişmeler, önümüzdeki dönemde reel sektör için daha destekleyici bir ortam yaratacaktır" değerlendirmesinde bulundu.