Bakanlığın radarına düğün salonları girdi! 3,6 milyar TL'lik kayıt dışı gelir tespit edildi
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik saha çalışmaları ve yapay zekâ destekli denetimlerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir tespit etti. Yılbaşından bu yana 474 salonda 1226 fiili denetim yapılırken, 4 bin 623 mükellef yapay zekâ analizine tabi tutuldu. Bulgulara göre, en yüksek gelir-beyan farkı lüks düğün organizasyonlarında görüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında "Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.
Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), saha denetimlerinin yanı sıra yapay zekâ destekli analizlerle düğün salonları ve lüks düğün organizatörlerine yönelik yürüttüğü incelemelerde 3,6 milyar liralık kayıt dışı gelir ortaya çıkardı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda başlatılan denetimlerde, beyan edilen gelirlerle fiilen elde edilen kazançlar arasında ciddi farklar bulundu. Yılbaşından bu yana 474 düğün salonunda 1226 fiili denetim yapılırken, ayrıca 4 bin 623 mükellef yapay zekâ destekli inceleme sürecine tabi tutuldu.
Lüks firmalarda beyan ve gelir farkı daha yüksek
Mükelleflerin vergi beyannameleri, işlem hacimleri, banka hareketleri, fatura düzenlemeleri ve sosyal medya faaliyetleri büyük veri analitiği ve ilişkilendirme algoritmaları kullanılarak karşılaştırıldı. Çalışmalar sonucunda, özellikle lüks düğün organizasyon hizmeti veren firmalarda beyan ve gelir arasındaki farkların daha yüksek olduğu belirlendi.
Analizlerde yaklaşık 1600 mükellef 'riskli' olarak sınıflandırılarak izaha davet edildi.
Bakan Şimşek: Kayıt dışı ekonomiye sıfır tolerans
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, denetimlerin süreceğini vurgulayarak, "Vergide adaletin sağlanması, yükümlülüklerini yerine getiren milyonlarca vatandaşımıza karşı sorumluluğumuzdur. Kayıt dışı ekonomiye sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Bu tür analizler, sadece gelir tespiti değil, aynı zamanda sektörün bileşenleri arasında görünmeyen ilişki ağlarını da ortaya çıkarıyor" dedi.