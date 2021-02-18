Bakanlık 450 bin işletmeye istihdam teşviklerini anlatacak

ANKARA (DÜNYA) - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iş gücü piyasasının canlanması için işçi ve işverenlerle daha fazla bir araya geleceklerini söyledi. Bakan Selçuk bu kapsamda İŞKUR aracılığıyla 450 bin işletmeyi ziyaret ederek istihdam teşviklerini anlatacaklarını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Selçuk, pandeminin iş gücüne olumsuz etkilerini azaltmak için çalıştıklarını belirterek, firma ziyaretlerinde iş ve meslek danışmanlarının, istihdam teşviklerini ve bu alanda verilen hizmetleri anlatacaklarını kaydetti.

İş arayan vatandaşlara da danışmanlık hizmeti verildiğini dile getiren Selçuk, “Geçtiğimiz yıl 1.9 milyonu aşkın vatandaşımıza iş ve meslek danışmanlığı hizmeti sunduk. Kadınlar, gençler, engelliler ve özel politika gerektiren gruplar başta olmak üzere tüm iş arayanları iş gücü piyasasına kazandırmaya devam edeceğiz. İş ve meslek danışmanlığı hizmetimizi daha etkin bir şekilde kullanacağız.” diye konuştu.

Bu kapsamda yaklaşık 2.2 milyon kişinin bu hizmetten yararlanmasını hedeflediklerini dile getiren Selçuk, “Ayrıca, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin, öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamalarına destek olacağız. İş arama süreçlerinde yardımcı olacağız” ifadelerini kullandı.

İşverenlerle iş arayanları bir araya getiren istihdam fuarlarına da ağırlık vereceklerinin altını çizen Selçuk, “Vaka sayılarımızın minimuma inmesi halinde istihdam için çok önemsediğimiz fuarlarımızı açacağız. Ayrıca, şimdiye kadar dört kez düzenlediğimiz sanal fuarlarımızın sayısını arttırarak mekandan bağımsız bir şekilde dijital ortamda iş arayan vatandaşlarımızı ülkemizin dört bir yanındaki işverenlerle buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.